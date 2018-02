"Ich würde wieder Stadtbaumeister werden"

Kuppenheim - Er könnte einfach nur mit seinem Jack Russel spazieren gehen, all die schönen Dinge tun, für die er bisher keine Zeit hatte oder die Seele baumeln lassen, wenn ihm der Sinn danach steht - und keinen Gedanken mehr an Bauvorschriften und Berufsleben verschwenden. Dies freilich würde ganz und gar nicht zu Gerhard-Sebastian Heinz passen, der zu den Menschen gehört, die jeden Tag mit großer Freude gearbeitet haben. Als Leiter des Fachbereichs Bauen der Stadt Kuppenheim ist der 65-Jährige zwar seit diesem Monat offiziell im Ruhestand, für die Stadt, die ihm "am Herzen liegt", macht er aber gerne noch als "technischer Mitarbeiter" ein bisschen weiter - und betreut das Großprojekt Neubau Veranstaltungshalle.

Mit Gerhard Heinz geht in Kuppenheim eine Ära zu Ende: Er war der erste Stadtbaumeister der Knöpflestadt, er hat das Bauamt, das vorher nicht existierte, aufgebaut, und das Stadtbild durch sein Wirken mitgeprägt. "Es gab eine Sekretärin, zwei Schreibtische und einen Rollschrank", berichtet er von den Anfängen vor 30 Jahren, als er am 1. April 1988 seinen Dienst antrat. Der Bauingenieur, der in Karlsruhe studiert hatte, kam damals von der Deutschen Bahn. Dort war er zehn Jahre als Projektingenieur beim Bau der ersten deutschen Neubauhochgeschwindigkeitsstrecke Mannheim-Stuttgart tätig. Sein Vater, ein Eisenbahningenieur, konnte nicht verstehen, warum sein Sohn, der Bundesbeamter war, beruflich in eine kleine Stadt wie Kuppenheim wechseln wollte, erzählt Heinz, ihn aber habe "die Vielfalt der Aufgaben gereizt". Es wurde der Job seines Lebens, in dem er seine berufliche Erfüllung fand. "Wenn ich heute noch einmal bei Null anfangen könnte, würde ich wieder Stadtbaumeister werden", bekräftigt Heinz, der ein Goethe-Zitat zu seinem Leitspruch auserkoren hat: "Auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."

Für die Stadt entpuppte sich der kreative Mitarbeiter mit seiner Fachkompetenz als Glücksfall. In den 30 Jahren seines Wirkens plante er zahlreiche Projekte, die ansonsten auswärts an Architektur- oder Ingenieurbüros hätten vergeben werden müssen. Kuppenheim konnte somit einiges an Geld sparen.

Zwar musste er zunächst zwei Wochen beim Bauamt in Gernsbach hospitieren, als er anfing, um sich mit der neuen Materie vertraut zu machen, berichtet er schmunzelnd, doch dann ging es zügig voran.

Sein damaliger Dienstherr, Bürgermeister Werner Trauthwein, wollte unbedingt, dass er in den Städtetag geht. "Man erfährt dort vieles und sieht über den Tellerrand hinaus", beschreibt Heinz die Vorteile. Er habe sich denn auch ein gutes Netzwerk aufgebaut und den wichtigen Austausch mit Fachkollegen gepflegt. Seit 9. November 1995 ist der Kuppenheimer beim Städtetag Baden-Württemberg Vorsitzender der Bauamtsleiter der Städtegruppe C, die 89 Mitgliedsstädte zählt. Außerdem gehört er dem Prüfungsausschuss des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Staatsprüfung der Architekten als Voraussetzung in den gehobenen Dienst an. Beide Ämter will er aber in diesem Jahr abgeben.

Heinz war es auch, der von einer Fachtagung eine neue Lösung für das Hallenfreibad Cuppamare mitbrachte, nachdem Orkan "Lothar" 1999 das Kuppeldach zerstört hatte. Der Gemeinderat kippte am Ende den Beschluss, erneut ein Tragluftdach zu errichten und entschied sich für eine feste Dachkonstruktion aus Holz und Glas im "japanischen Badehausstil".

Die neue Lösung bot mehrere Vorteile und nicht zuletzt eine wesentlich längere Lebensdauer als das in der Vergangenheit anfällige Tragluftdach. "Es war die richtige Entscheidung", ist Heinz heute noch überzeugt.

Das erste größere Projekt, das er selbst geplant und ausgeschrieben hat, war der Neubau des Bauhofs. Dieser habe ihm besondere Freude bereitet, weil er im Team mit den Mitarbeitern entwickelt wurde. Das sei ohnehin eine Super-Mannschaft, lobt Heinz. Und es folgten viele weitere Projekte, mit dem das Bauamt befasst war - angefangen von diversen Stadtsanierungsmaßnahmen, über Rathaus, Bürgerpark, Generalsanierung Realschule und Sporthalle, Umgestaltung des Dorfplatzes in Oberndorf und Sanierung des Alten Rathauses bis hin zum behindertengerechten Umbau des Vereinsheims, Erschließung von Neubaugebieten, Bau von Fuß- und Radwegbrücken, Kindergartenneubau und -spielpätze, Kanalsanierung und Generalplanung für das Sportzentrum beim Cuppamare. Allein in den vergangenen vier Jahren betrug das Bauvolumen 43 Millionen Euro in Kuppenheim. In seiner 30-jährigen Dienstzeit, so hat Heinz zusammengezählt, habe er an etwa 750 Sitzungen teilgenommen - das entspreche umgerechnet 200 Tagen.

Gerhard Heinz stammt aus Rheinland-Pfalz, aus der Nähe von Bitburg, kam mit seinen Eltern 1971 nach Kuppenheim und wohnt seither dort. In dieser Stadt fühle er sich sehr wohl, sagt er: "Wenn ich von der Autobahn komme und abends den beleuchteten Kirchturm von Kuppenheim sehe, dann weiß ich, ich bin zu Hause. Da bin ich vielleicht konservativ, aber dazu stehe ich." In seiner Freizeit besucht der 65-Jährige gerne Spiele des SV08 oder fährt zum KSC, trifft sich mit Freunden zum Essen oder zum Wandern. Außerdem versucht er sich neuerdings als Hobbykoch, liest öfter Reiseberichte und pflegt einen wöchentlichen Opa-Tag. Heinz ist seit 1977 verheiratet, Vater zweier erwachsener Zwillingsmädchen - die eine Diplom-Ingenieurin für Städtebau, die andere Diplom-Verwaltungswirtin - und hat eine Enkelin (Sophie-Luisa).

Ehrenamtlich engagiert

Auch das Ehrenamt ist ihm wichtig - bis 2004 war er langjähriger Vorsitzender der Ski-Freunde, seit 2009 bis heute steht er zusammen mit Jolanda Haist an der Spitze des Partnerschaftsausschusses für Frankreich und Italien und organisiert auch die Partnerschaftsreisen. Apropos Reisen: Das war schon immer sein Ding. In diesem Jahr erfüllt er sich einen ganz besonderen Wunsch: Er will noch einmal mit Schildkröten schwimmen - das sei ein unvergessliches Erlebnis gewesen, bekennt er.

Unvergesslich wird ihm auch sein letztes Projekt bleiben, das er für die Stadt in den nächsten zwei Jahren betreut: "Eine neue Veranstaltungshalle das ist ein absolutes Highlight", schwärmt Heinz. Sein Büro befindet sich nun ein Stockwerk tiefer im Rathaus bei der Stabsstelle von Bürgermeister Karsten Mußler. Dort ist er an zwei halben Tagen pro Woche tätig. Offiziell verabschiedet werden soll Heinz, wenn der neue Musentempel fertig ist.