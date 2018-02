Umzug für elf Vereine geglückt

Dort entstehen mindestens zehn Wohngebäude mit insgesamt 20 bis 30 Wohneinheiten, informiert Bürgermeister Kiefer auf Nachfrage des BT. Aktuell ist die Gemeindeverwaltung dabei, Bauträger anzuschreiben. "Wir wollen alles aus einer Hand", betont der Rathauschef. Dieses Jahr wolle man die Planung vorantreiben, mit der Realisierung soll 2019 begonnen werden. "Eine spürbare Nachfrage nach Wohnraum im Ort ist da."

Das Besondere am "Goethe-Areal" ist, dass dafür ein "Quartierskonzept mit innovativem Wärmekonzept" erarbeitet wurde, stellt Kiefer heraus. Dabei soll eine Heizungsanlage das künftige Wohngebiet versorgen. Das könnte zum Beispiel eine Erdwärmesonde sein, die die Häuser über eine Wärmepumpe versorge, erläutert Kiefer. Im Zuge des Quartierskonzepts, das vom Land gefördert wurde, fragte man zudem noch weitere Haushalte in Sachen Energie ab. Beispielsweise, ob die Gebäude sanierungsbedürftig seien und man Interesse an einem Wärmenetz habe. Die Ergebnisse sollen an einem Infoabend am Donnerstag, 15. März, 19 Uhr, voraussichtlich in der "Alten Schule", vorgestellt werden.

Aufgrund der Planung des Baugebiets waren die Vereine bereits seit April 2016 von der Gemeinde aufgefordert worden, sich ebenso wie die Verwaltung Gedanken über mögliche Ausweichquartiere zu machen, blickt der Bürgermeister zurück. Die Gemeindeverwaltung habe mit der angemieteten, sogenannten "Kinle-Halle" in der Industriestraße 46/48 (bei der Rheinau-Bäck-Produktionsstätte) eine ideale Lösung gefunden. Der oberpfälzische Unternehmer Karlheinz Kinle wartet mit seiner Firma Industrieöfen. So auch in den hiesigen Daimlerwerken. Dafür erwarb er 2003 die Fläche und errichtete die Lagerhalle.

Die benötigt er aber nicht mehr, seine Mitarbeiter erledigen die Wartungsarbeiten mittlerweile direkt in den Werken. Anfang 2017 konnte die Gemeinde daher einen langfristigen Mietvertrag mit Kinle abschließen. Dem Wunsch der Vereine nach einer Parzellierung konnte die Gemeinde dank des Einsatzes des Ötigheimers Anton Kölmel umsetzen. In rund 40 ehrenamtlichen Arbeitsstunden hat der Rentner gemeinsam mit den Vereinen die Hallenaufteilung vorgenommen und die Parzellen mit abschließbaren Türen versehen, so Kiefer. Zum Dank übergab er Kölmel einen Geschenkkorb. Die Gemeinde steuerte die Zaunanlage für die Parzellen bei und fördert das Projekt mit 90 Prozent.