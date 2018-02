Behörde stimmt Ausreise zu

Steinmauern - "Es gibt keinen vergleichbaren Fall in der Ukraine", urteilt Mandy Kegel über ihre Bemühungen, ihr neunjähriges Patenkind Daniil Synytskyy nach Deutschland zu holen. In den Weihnachtsferien war die Steinmauernerin mit ihrem Mann Andreas deswegen in der Ukraine, doch der Vormundschaftsrat lehnte eine Unterstützung zunächst ab, ebenso das Justizministerium (wir berichteten). Nun gibt es gute Nachrichten: Der Vormundschaftsrat hat einer Ausreise des Jungen zugestimmt.

Möglich gemacht haben dies unter anderem zwei Rechtsanwältinnen, die sich auf eine grenzüberschreitende Unterbringung gemäß des Haager Kinderschutzübereinkommens beriefen, das von der Bundesrepublik und von der Ukraine ratifiziert wurde. Auf diesen Weg hatte das Landesjugendamt aufmerksam gemacht.

Die Anwältinnen setzten einen sieben Seiten umfassenden "Vertrag über Übergabe eines Kindes zur Erziehung" auf, der notariell beglaubigt wurde. Außerdem haben der Bürgermeister des Dorfs, in dem Alexander und Daniil Synytskyy wohnen, und eine Abgeordnete das Anliegen unterstützt, den Jungen nach Steinmauern zu holen, führt Mandy Kegel aus. Der schwer an Krebs erkrankte Vater des neunjährigen Jungen musste mehrere Stunden dem Vormundschaftsrat (vergleichbar mit dem Vormundschaftsgericht) Rede und Antwort stehen und seine Beweggründe ausführlich darlegen. "Zwei Auflagen hat der Rat sofort gefordert: Die Großeltern müssen die Hälfte ihres Grundstücks an Daniil überschreiben, damit er einen Ort hat, an den er zurückkehren kann, wenn er dies möchte", berichtet Mandy Kegel im BT-Gespräch.

Des Weiteren wurde zunächst gefordert, dass sich Mandy und Andreas Kegel als Pflegeeltern in der Ukraine bewerben.

Nach einigen Diskussionen habe sich das Gremium schließlich darauf eingelassen, den Antrag auf Pflegeelternschaft beim Jugendamt in Rastatt zu akzeptieren. Und das Jugendamt reagierte prompt: "Binnen von fünf Minuten hat unsere Sachbearbeiterin eine Bestätigung über den Antrag zugemailt", zeigt sich Mandy Kegel dankbar: "Ich bin sehr, sehr positiv überrascht über die Mithilfe des Jugendamts, das Prozedere zu beschleunigen."

Nachdem die Großeltern die Hälfte ihres Grunds an Daniil überschrieben hatten, tagte der Vormundschaftsrat erneut: "Wir haben die Genehmigung zur Ausreise von Daniil für dreiJahre bekommen!", freut sich die Lehrerin an der Pestalozzischule. Danach müssen sie erneut vor dem Vormundschaftsrat vorsprechen. "Endlich ein großer Schritt nach vorn", freut sich die 46-Jährige. Nun muss der Rat sein schriftliches Urteil an Alexander Synytskyy schicken, damit dieser beim ukrainischen Justizministerium den Antrag auf Daniils Ausreise stellen kann. Die Chancen stehen gut, denn nun sind alle Vorgaben des Ministeriums erfüllt. Wenn von dort "grünes Licht" kommt, kann die deutsche Botschaft Daniil ein Visum erteilen.

Wie lange es noch dauert, bis der Junge nach Steinmauern kommt, kann Mandy Kegel nicht sagen. Bis dahin telefoniert sie zweimal wöchentlich mit ihrem Patenkind. "Wir sprechen meist auf Englisch, mein Mann übersetzt das Gespräch auch teilweise ins Russische", erzählt die Lehrerin. Ihr Mann telefoniere täglich mit Alexander Synytskyy, der seit Studienzeiten sein bester Freund sei.