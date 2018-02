Neue Anreize für Narrenparade gesucht Rastatt (dm) - Wenige Tage nach dem 53. Rastatter Fastnachtsumzug, der mit etwa 60 Gruppen erneut kleiner ausgefallen war als in früheren Zeiten, erreicht die Frage nach einer Attraktivitätssteigerung des bunten Narrentreibens den Gemeinderat. Die SPD-Fraktion schlägt vor, künftig auf Eintrittsgelder zu verzichten, die CDU plädiert dafür, einen aus dem Kreis des GroKaGe-Umzugskomitees angeregten Runden Tisch ins Leben zu rufen. Das heißt: Auch die Organisatoren sehen Handlungsbedarf. (dm) - Wenige Tage nach dem 53. Rastatter Fastnachtsumzug, der mit etwa 60 Gruppen erneut kleiner ausgefallen war als in früheren Zeiten, erreicht die Frage nach einer Attraktivitätssteigerung des bunten Narrentreibens den Gemeinderat. Die SPD-Fraktion schlägt vor, künftig auf Eintrittsgelder zu verzichten, die CDU plädiert dafür, einen aus dem Kreis des GroKaGe-Umzugskomitees angeregten Runden Tisch ins Leben zu rufen. Das heißt: Auch die Organisatoren sehen Handlungsbedarf. Die SPD, die das Eintrittsgeld durch einen jährlichen städtischen 15000-Euro-Zuschuss ersetzen will, sähe darin "eine wirksame und spürbare Entlastung" für das ehrenamtlich arbeitende Umzugskomitee. Energie, die bislang in das Kassieren und Organisieren der Erhebung von Eintrittsgeldern investiert werden musste, könne in die Gestaltung und Aufwertung des Umzugs selbst umgelenkt werden, wie Fraktionsvorsitzender Joachim Fischer ausführt. Zu aufwendig und bürokratisch sei das Eintrittsgeld (Erwachsene 2,50 Euro, ermäßigt zwei Euro), für das Kassenhelfer gefunden, Posten aufgestellt sowie Absperrungen auf- und wieder abgebaut werden müssten - ohne dass sich eine "lückenlose" Erhebung sicherstellen lasse. Freier Eintritt sei zudem ein Beitrag, die Zuschauerzahlen zu erhöhen, um auch den aktiven Teilnehmern ein gesteigertes Umzugserlebnis zu ermöglichen. OB Hans Jürgen Pütsch wurde gebeten, den entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. In einigen Kommunen der Region werde bereits auf Eintrittsgeld verzichtet. Auch die CDU-Fraktion hat in Gesprächen mit dem Umzugskomitee den Eindruck gewonnen, dass die Besucherzahl durch einen attraktiveren Umzug gesteigert werden soll, so Fraktionsvorsitzender Brigitta Lenhard. Ein Runder Tisch "Umzug" könne Anreize schaffen, um mehr Rastatter Vereine und Gruppen zur Teilnahme zu animieren. Als Stichpunkte werden Vernetzung, Unterstützung mit Materialien oder auch Prämien für besonders schöne Wagen oder Gruppen genannt. Für diesen Fall wäre die CDU auch bereit, Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen, so Lenhard. Im Rahmen des Runden Tisches erwarte man dann auch Infos darüber, wie die Finanzierung bisher aufgestellt ist und wie Umlandgemeinden mit der Frage umgehen. Dass ein Verzicht auf Eintrittsgelder die Zuschauerzahl maßgeblich erhöhen würde, sehe man derzeit nicht. Dass durch die Ticketstellen gleichzeitig die Zugänge zum Umzug überwacht werden, halte man indes für einen nicht zu vernachlässigenden "Nebeneffekt".

