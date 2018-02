"Pumas" können auch feiern Von Hans-Peter Hegmann Kuppenheim/Rastatt - Wenn man fünfmal jeweils im Endspiel um die deutsche Meisterschaft an derselben Mannschaft scheitert und beim sechsten Versuch endlich der Titelgewinn gelingt, dann haben alle Beteiligten auch einen Anspruch auf eine tolle Meisterschaftsfeier. Daher hatte der MSC Puma Kuppenheim alle Aktiven, Mitglieder, Sponsoren, Gönner und Freunde sowie Ehrengäste in die Oberwaldhalle nach Rauental eingeladen. Die elfte Deutsche Meisterschaft der Kuppenheimer Motoballer und der erste Jugendtitel des Motosportvereins verlangten förmlich nach einer Party mit einem interessanten Rahmenprogramm. Nach der Eröffnung durch die Stadtkapelle Kuppenheim und der Begrüßung der Ehrengäste durch Moderator Ralf Schulz zeigte die Crash-Crew der Tanzschule Dance-Passion aus Rastatt, wie Hip-Hop professionell abgeht. Ebenfalls zweimal deutscher Meister und Europavizemeister, präsentierten die jungen Tänzerinnen und Tänzer mit vielen akrobatischen Einlagen und jeder Menge ungebremster Energie eine sehenswerte Vorführung. Ebenfalls bei zwei Auftritten demonstrierten zwei Gruppen der Tanzschule "Springender Punkt", dass man auch in Kuppenheim hervorragend tanzen kann. Es folgte die Ehrung der Jugendspieler und ihrer Betreuer, denen es ebenfalls gelungen war, 2017 die deutsche Jugendmeisterschaft zu erringen. Die Lacher auf ihrer Seite hatte mit Unterstützung durch den Mannschaftskapitän Benni Walz Marion Striebig alias Klara Kohlbecker. Die TV-erprobte Fastnachterin verstand es überzeugend, den jugendlichen Fan des vergötterten großen Motoballspielers zu verkörpern. Neben den Glückwünschen aus den Reihen anderer Motoballclubs und ortsansässiger Vereine erhielten alle Beteiligten des langersehnten Erfolgs einen persönlichen Pokal überreicht. Torwart Michael, genannt "Mimi" Dalmasso verabschiedete sich nach 329 Spielen im Tor des MSC Puma vom aktiven Spielbetrieb. Ein weiterer Höhepunkt war die Vorführung der Wettkampfgruppe Geräteturnen des TV Kuppenheim. Mit vielen tänzerischen Elementen demonstrierten die jungen Turnerinnen, dass sie auch unterhalten können. Zum Abschluss zeigte die Gruppe Drums Alive des TB Bad Rotenfels, dass man Aerobic-Schritte mit Trommelschlägen auf Gymnastikbälle ergänzen kann.

