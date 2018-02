Dürftige Fänge geben Rätsel auf

Rastatt (hb) - "Wir können uns nach wie vor auf unsere Mitglieder verlassen", zog Harald Müller, Vorsitzender der 260 Mitglieder starken Fischergilde Plittersdorf, bei der Jahreshauptversammlung zufrieden Bilanz. Die Renovierungsarbeiten am Vereinsheim sowie das große Fischerfest waren die herausragenden Ereignisse im Berichtsjahr. Veränderungen gebe es bei der Verlängerung des Pachtvertrags der örtlichen Fischgewässer, da die Fischergilde nunmehr alleiniger Pächter sei. "Wir sehen uns aber weiterhin der Tradition verpflichtet, wollen die Nachen am Altrhein sehen und der Netzfischerei in Plittersdorf als Unterpächter weiterhin diese Möglichkeit bieten", so Müller. Die Veranstaltungen wie An- und Abangeln, Raubfischangeln und der Kameradschaftsabend nähmen die Mitglieder gut an, so der Vorsitzende. Beim regional anerkannten Fischerfest habe man diesmal einen Rückschlag verkraften müssen, so der Vereinschef. Er berichtete, dass bei ihm und auch bei seinem Stellvertreter mutwillig Reifen zerstochen und die Fischwaagen komplett mit Remouladensoße beschmiert worden seien. Müller: "Wir empfinden das als persönlichen Anschlag auf das Ehrenamt." Björn Seiberling zeichnete ein positives Bild der Jugendarbeit mit derzeit 24 Jugendlichen. "Anhand der Fanglisten müssen wir leider auf sehr dürftige Fangergebnisse im Berichtsjahr zurückblicken", resümierte Gewässerwart Jörg Oberle. "Das Gesamtfangergebnis war deutlich unterdurchschnittlich." Selbst die Experten im Regierungspräsidium seien momentan ratlos. Man will nun abwarten, ob sich dieser Trend 2018 fortsetze. Die schlechte Wasserqualität der Wißbelt sei nach wie vor ein Thema. "Je nach Wasserstand öffnen wir immer wieder die Schleuse zum Altrhein und haben uns Gerätschaften für rund 1 000 Euro angeschafft, um die Wasserqualität permanent im Blick zu haben", sagte Oberle. "Ungeachtet dessen kommen wir aber unserer Verpflichtung nach und haben wieder mehrere Tausend Jungfische ausgesetzt" so der Gewässerwart. "Neben den kameradschaftlichen Veranstaltungen haben wir unser Vereinsheim auch 25 Mal vermieten können" führte Hauswart Fabian Müller aus. "Trotz hoher Instandhaltungsinvestitionen blicken wir auf ein wirtschaftlich erfreuliches Jahr zurück", bilanzierte Kassenwart Tobias Meisch. Insbesondere benötigte man Kapital für die Renovation der Außenfassade des Clubheims und die Installation der neuen Küche für rund 16000 Euro. Bei den Wahlen wurde Harald Müller als Vorsitzender, Maik Seiberling als sein Stellvertreter, Tobias Meisch als Kassenwart, Jörg Oberle als Gewässerwart, Michael Kudjer als Beisitzer, Fabian Müller als Hauswart, Christian Köppel als Schriftführer und Carsten Schleser und Paul Müller als Kassenrevisoren bestätigt. "Ich stelle eine hohe Kontinuität bei der Fischergilde fest, die natürlich auch harte Arbeit voraussetzt", bedankte sich Ortsvorsteher Mathias Köppel für das Engagement. Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Roland Fink, Heiko Groß, Alois Herz und Tobias Meisch. 40 Jahre Mitglied sind Maria Burger, Manfred Hamich, Herbert Köppel, Harald Müller, Jörg Müller, Harald Weingartner sowie Armin Seifermann. 50 Jahre gehören der Gilde Hugo Butz, Hans-Josef Müller, Franz Oberle und Roland Weingartner an. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Monika Laudenklos uns Peter Bülow. Als Fischerkönige wurden Daniel Kahne (Senioren) und Till Kummer (Jugend) geehrt. Jürgen Waldvogel, Vorsitzender des Landesfischereiverbands des Bezirks Rastatt/Baden-Baden, nahm zwei weitere Ehrungen vor. Die beiden Vorsitzenden Müller und Seiberling erhielten für ihre langjährigen Verdienste das große goldene Verbandsehrenzeichen.

