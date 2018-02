Erster Ansturm auf Jubiläumsausstellung

Rastatt



90 Ausstellungen in 25 Jahren Rastatt (sl) - 25 Jahre gibt es die Städtische Galerie Fruchthalle in Rastatt. Rund 90 Ausstellungen hat die Galerie in dieser Zeit gezeigt, etwa 60 davon hat Peter Hank kuratiert. Der Galerieleiter spricht im BT-Interview über Vergangenes, aber auch über Zukunftsperspektiven (Foto: fuv). » Weitersagen (sl) - 25 Jahre gibt es die Städtische Galerie Fruchthalle in Rastatt. Rund 90 Ausstellungen hat die Galerie in dieser Zeit gezeigt, etwa 60 davon hat Peter Hank kuratiert. Der Galerieleiter spricht im BT-Interview über Vergangenes, aber auch über Zukunftsperspektiven (Foto: fuv). » - Mehr