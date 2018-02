Stilgerechtes Ensemble mit Pfarrkirche St. Sebastian

Kuppenheim - Der Martinsbrunnen ist der schönste und größte der Kuppenheimer Eisengussbrunnen. Er steht in einer Nische an der Friedrichstraße. Hinter ihm ragt im gleichen Stil der Turm der neugotischen Pfarrkirche St. Sebastian empor.

Der Kuppenheimer Lokalhistoriker Konrad Brandel hat den Brunnen liebevoll in handschriftlichen Aufzeichnungen beschrieben: "Der Brunnenstock in Form eines Kirchturmes hat eine Höhe von fünf Metern. Im Mittelstück des Brunnenstocks befinden sich zu allen vier Seiten 1,40 Meter hohe Säulchen spitz zulaufend mit Ornamentverzierungen, die den ganzen Brunnenstock umfassen. Die in Feldern gegliederten Bogenarkaden am untersten Brunnenstock und Wasserbecken lassen die Stilart leicht erraten. Das untere Teilstück des Brunnenstocks zeigt zu vier Seiten je einen Männerkopf mit Haartracht damaliger Zeit, umrahmt von Ornamenten ... Einer dieser Männerköpfe, dem ein Eisenrohr eingefügt ist, hat die Aufgabe Wasser zu spenden. Zuvor verfügte dieser Brunnen über zwei Wasserbecken und zwei Auslaufrohre." Die "Männerköpfe" dienen als Brunnenmasken. Sie bilden einen geschickten Übergang vom massiven Brunnenstock zum dünnen Auslaufrohr. Schon in der Antike pflegte man sie dem Brunnenauslauf vorzusetzen. Sie zeigen in der Regel das Antlitz der wasserspendenden Naturgottheit. In unserem Fall trägt diese einen Blütenkranz auf dem lang wallenden Haar.

"Ein Nürnberger in Kuppenheim" - unter dieser Überschrift veröffentlichte 2004 der Kunsthistoriker Frank Matthias Kammel vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in der Zeitschrift Kulturgut seines Hauses einen Artikel, in dem er die Kuppenheimer Brunnenmaske auf ein Vorbild zurückführte, das im Germanischen Nationalmuseum aufbewahrt wird. Es handelt sich um eine Maske aus Messingguss, die einen Jünglingskopf mit Rosenchapel zeigt und aus der Zeit um 1400 stammt. Vor ihrer Unterbringung im Museum war sie als Brunnenzier an einem Nürnberger Haus angebracht.

Die Kuppenheimer und die Nürnberger Brunnenmaske, die beide in Kammels Artikel abgebildet sind, ähneln sich tatsächlich sehr. Allerdings stammt die Kuppenheimer Maske nicht aus einer Nürnberger Gießerei, wie Kammel vermuten möchte, sondern aus dem Königlich-württembergischen Hüttenwerk Wasseralfingen, das den Brunnen 1864 an die Stadt Kuppenheim lieferte. Viel spricht aber für die Vermutung, dass der damalige Brunnendesigner sein Maskenmotiv in Nürnberg fand.

Die vier "Säulchen", die den mittleren Teil des Brunnenstocks an seinen Ecken flankieren, sind sogenannte Fialen beziehungsweise Pinakel, schlanke und spitz auslaufende, meist mit Kreuzblumen besetzte Türmchen, die das Strebewerk gotischer Kathedralen verzierten. Der gesamte Brunnenstock hat den Charakter eines gotischen Tabernakels. Nach Brandel soll im Gehäuse des Tabernakels früher eine Statue des Heiligen Martin gestanden haben.

Seinen anfänglichen Standort hatte der Brunnen nicht bei der Pfarrkirche. Eine Fotografie aus der Zeit um 1890 (Abbildung in der Jubiläumsschrift Bezirkssparkasse Kuppenheim, 1910-1985) zeigt ihn, damals noch mit zwei Ausläufen und zwei Becken, an der Einmündung der östlichen Ringstraße in die Friedrichstraße.

1906 an neuen Standort versetzt

Aus Rechnungen der Stadt geht hervor, dass er im Sommer des Jahres 1906 an seinen neuen Standort bei der Kirche versetzt wurde. Der beauftragte Schlosser Ludwig Hirn vermerkt in seiner Rechnung, dass er ein Loch an den beiden Mundstücken zugemacht habe, ein Hinweis darauf, dass für den Brunnen künftig nur ein Auslauf und ein Becken vorgesehen waren. Warum der Brunnen versetzt wurde, lässt sich leicht vermuten. Der Neubau von St. Sebastian im neugotischen Stil, ein Paradestück des badischen Kirchenarchitekten Johannes Schroth, war 1905 beendet worden. Der Brunnen sollte nicht nur den Kirchplatz schmücken, sondern zusammen mit der Kirche auch ein stilgerechtes Ensemble bilden.