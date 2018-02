SV Mörsch hat bei den B-Junioren die Nase vorn

Armin Haberstock, der Vorsitzende des Fördervereins, dankte im Namen des Vorstands den Trainern, Betreuern und Eltern für ihren Einsatz während der Turniertage. Ein großes Dankeschön sprach er ferner den Firmen aus, die als Pokalsponsoren und auf andere Weise das wirtschaftliche Risiko tragbar gemacht hätten.

Ohne die breite Unterstützung von Vereinsmitgliedern und Gönnern könnte ein solches Sportereignis nicht bewerkstelligt werden, betonte Haberstock, der im Gespräch mit dem BT außerdem den auf Familien ausgerichteten Charakter der Veranstaltung hervorhob.

Gemeint war vor allem die Preisgestaltung für die Speisen und Getränke, mit denen Besucher und Teilnehmer im Foyer versorgt wurden. Insgesamt rund 50 Mannschaften bestritten acht Turniere unterschiedlicher Altersklassen. Die Turnierleitung lag bei Haberstock und Uwe Bylicki, ihnen assistierten Ali Sadeghi, Andreas Krasemann und Achim Hagenmüller. Für den Wettbewerb der B-Junioren wurden sechs Teams ausgerufen. Als Sieger ging daraus der SV Mörsch hervor. Den zweiten Platz sicherte sich der SV Langensteinbach, die Jungs vom FC Phönix Durmersheim wurden Dritte. Die Plätze vier bis sechs belegten der SVK Beiertheim, FV Würmersheim und die SG Steinmauern.

Bei den E-1-Junioren nahm in der Schlusstabelle Post Südstadt Karlsruhe den Spitzenrang ein. Auf dem zweiten Platz behauptete sich die Jugend-SG Elchesheim-Illingen. Dritter wurde der FV Würmersheim, es folgten FC Phönix Durmersheim, TSV Reichenbach, FC Rüppurr, SV Au am Rhein und FV Malsch. Dem SV Mörsch gelang bei den E-2-Junioren ein zweiter Gesamtsieg. Den zweiten und den vierten Platz dieser Altersklasse belegten Mannschaften der Sportfreunde Forchheim, dazwischen schob sich die SG Daxlanden auf den dritten Rang, Fünfter wurde die Jugend-SG Elchesheim-Illingen.

Die F-1-Jugend, die F-2-Jugend und die G-Jugend wurden wie in diesen Anfängerstufen üblich, nicht mit Ranglisten gewertet. An ihren Spielen beteiligten sich neben Phönix Durmersheim in der Gastgeberrolle folgende Vereine: Germania Würmersheim, Germania Plittersdorf, SV Mörsch, SV Au am Rhein, Freie Turner Forchheim, FVA Bruchhausen, Jugend-SG Elchesheim-Illingen, SV Bietigheim, FV Bad Rotenfels, Rastatter JFV und TSV Reichenbach.

In den Jüngsten-Klassen spielten ein paar wenige Mädchen mit, bei den Forchheimer Turnern stand sogar eines im Tor. Den Auftakt des Turnier-Wochenendes hatte man ganz dem Damen-Fußball vorbehalten. Am Freitagabend traten fünf Teams junger Frauen, die mit einer Altersspanne von 17 bis etwa 23 Jahren formell schon zum Seniorenbereich zählen, gegeneinander an. Den Turniersieg trugen die Fußballerinnen von Post Südstadt Karlsruhe davon. Zweite wurden die Kolleginnen vom ASV Grünwettersbach. Den dritten Platz errang der FC Phönix Durmersheim. Der 1. FFC Gernsbach landete auf dem vierten, der FV Remseck auf dem fünften Platz. Ein weiteres Erwachsenenturnier trugen am Samstagabend Alte-Herren-Riegen aus, gewonnen hat es der FV Ottersdorf.