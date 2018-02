Rekord bei den Übernachtungen

Rastatt

Finanzamt mit Rekord-Einnahmen Rastatt (red) - 2017 hat dem Finanzamt Rastatt Steuern in Höhe von 584,9 Millionen Euro beschert. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um zwölf Prozent und laut der Behörde "das höchste Steueraufkommen in der Geschichte des Finanzamts" (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - 2017 hat dem Finanzamt Rastatt Steuern in Höhe von 584,9 Millionen Euro beschert. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um zwölf Prozent und laut der Behörde "das höchste Steueraufkommen in der Geschichte des Finanzamts" (Foto: dpa). » - Mehr

Gernsbach

Deutlich vollere Vogelhäuschen Gernsbach (ham) - Die Vogelzählung des NABU in diesem Winter hat erfreuliche Zahlen zutage gefördert: Haussperling, Kohl- und Blaumeise (Foto: dpa) wurden häufiger entdeckt. Dennoch sieht der Gernsbacher Stefan Eisenbarth als einer der 13 000 Helfer keinen Grund für Entwarnung. » Weitersagen (ham) - Die Vogelzählung des NABU in diesem Winter hat erfreuliche Zahlen zutage gefördert: Haussperling, Kohl- und Blaumeise (Foto: dpa) wurden häufiger entdeckt. Dennoch sieht der Gernsbacher Stefan Eisenbarth als einer der 13 000 Helfer keinen Grund für Entwarnung. » - Mehr