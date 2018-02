tête-à-tête feiert sein 25-jähriges Bestehen

(red) - Beim internationalen Straßentheaterfestival tête-à-tête vom 29. Mai bis 3. Juni werden rund 45 Künstlergruppen aus zwölf Nationen erwartet, die an fünf Tagen und sechs Nächten eine atemberaubende Mischung aus Artistik, Tanz und Performance auf die Straßen und Plätze der Stadt zaubern wollen. Die künstlerische Leitung haben zum zweiten Mal die beiden Bremerinnen Julia von Wild und Kathrin Bahr, die seit ihrem Debüt 2016 das Festival als Bühne für aktuelle Strömungen der Outdoor Arts und des zeitgenössischen Zirkus etablieren. Sie sehen das tête-à-tête als Plattform für innovatives Straßentheater, als künstlerischen Ideenpool und treiben die internationale Vernetzung des Festivals weiter voran.

Neben dem diesjährigen Länderschwerpunkt Frankreich liegt der thematische Fokus im Jubiläumsjahr bei der Jugend, teilen die Organisatoren in einer Presseinformation mit. "Die nächste Generation für diese unkonventionelle Kunstform im öffentlichen Raum zu begeistern und jungen Künstlern ein Forum zu bieten", darin sieht die künstlerische Leitung zwei ihrer Hauptaufgaben.

Und so mischen sich in das klassische Straßentheaterprogramm mehr und mehr hybride Formen aus Kunst und Performance im öffentlichen Raum. Das genreübergreifende Programm von Großproduktion bis Einzelbespielung bietet einen Einblick in die Vielfalt dessen, was aktuell in Europa für den Outdoor-Bereich produziert wird. Mit zwölf Deutschlandpremieren will die Veranstaltung neben zahlreichen Fachbesuchern aus ganz Europa ein breites Publikum ansprechen und Menschen verschiedener Kulturen und Altersstufen begeistern.

Die diesjährige Festival-Ausgabe legt einen besonderen Fokus auf das Nachbarland Frankreich und seine Stellung als innovativer Wegweiser für modernes Straßentheater und zeitgenössischen Zirkus. Zum 25-jährigen Jubiläum besinnt sich das tête-à-tête, das bei seiner ersten Ausgabe 1993 als deutsch-französisches Festival stattgefunden hat, somit auf seine Ursprünge.

Unter den französischen Produktionen sind vier Deutschlandpremieren zu finden: Les Commandos Percu präsentieren ihr neuestes Stück: Silence! Gemeint ist die Ruhe vor dem Sturm. Aus dem gedämpften Rollen von Trommeln entzündet eine postapokalyptische Percussiongruppe einen Sturm aus Klang und Feuer, eine Show aus Blech und Schweiß. Diese imposante Platzinszenierung erfüllt die Luft mit Metallregen und überflutet den Himmel mit Blitzen, so die Ankündigung - großes Feuerwerk und mitreißende Rhythmen, um das 25-jährige Jubiläum des tête-à-tête gebührend zu zelebrieren.

Be Fioul der Gruppe Collectif Agonie du Palmier erzählt vom unerträglichen Warten an einer Tankstelle der Route 66 - scharfe Messer, staubige Reifen, Brennendes und viel Liebe werden in diesen Momentaufnahmen nicht fehlen. Die drei Frauen der Cie Mesdemoiselles verbinden in Memento poetische Artistik und fantastischen Zirkus in Gummistiefeln auf faszinierende Weise mit den drei Zyklen des Lebens: Geburt, Leben und Tod. Die vier multidisziplinären Akrobaten des Cirque la Compagnie koppeln in L 'Avis Bidon artistische Höchstleistung mit Musik von Wagner bis Noir Desir und thematisieren humorvoll Bindung, Freundschaft und Solidarität.

Die Großproduktion "Crossing Lines" bezeichnen die Veranstalter als einen der Höhepunkte der tête-à-tête-Jubiläumsausgabe. Sie wird im Rahmen des EU-Projekts "Power of Diversity" gezeigt. Als Gemeinschaftsprojekt mit neun Festivalpartnern aus ganz Europa von Norwegen über Russland, Großbritannien und den Kanarischen Inseln ist es Teil des Creative-Europe-Programms und wird zu 50 Prozent von der EU gefördert.

Neben dem künstlerischen Schwerpunkt, der das Überschreiten von Grenzen in vielerlei Hinsicht in den Mittelpunkt rückt und sich der Stilmittel von Artistik, Schauspiel, Hip-Hop und Rap bedient, ist das Ansprechen jüngerer Zielgruppen und deren Einbindung ein wichtiges Ziel des Projekts.

Die bildgewaltige Platzinszenierung erzählt von den Fragen einer nachfolgenden Generation, die eine vom Krieg zerrissene Welt geerbt hat. Die spektakuläre Inszenierung mit 40 jungen internationalen Akteuren wird künstlerisch und organisatorisch vom Aktionstheater Pan-Optikum aus Freiburg geleitet.

Für das tête-à-tête erhalten zusätzlich Jugendliche aus Rastatt einen Workshop, um die Großproduktion beim Festival gemeinsam aufzuführen (www.power-of-diversity.eu).

Das Gesamtprogramm wird Mitte April veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt können das Programmheft sowie die Tickets für die kostenpflichtigen Abendveranstaltungen erworben werden.

www.tete-a-tete.de