Bei Umbau werden Vereinsbelange berücksichtigt

Weisenbach

Straßensperrungen in Weisenbach Weisenbach (red) - Die Sanierungsarbeiten im Bereich der Weinbergstraße wurden in den vergangenen Tagen wieder aufgenommen. Abhängig von der Witterung wird eine Sperrung der Zu- und Ausfahrt des Bergwegs in die Weinbergstraße ab 21. Februar erforderlich (Symbolfoto: dpa).

Steinmauern

Infos zur Kindertagespflege Steinmauern (red) - Das Landratsamt in Rastatt lädt Frauen und Männer, die sich eine Tätigkeit in der Kindertagespflege vorstellen können, zu einer Informationsveranstaltung nach Steinmauern ein. Der nächste Kurs für künftige Tagesmütter-/väter startet im April (Themenfoto: dpa).

Baden-Baden

Fahrbücherei wieder unterwegs Baden-Baden (red) - In der kommenden Woche vom 19. bis 23. Februar ist der gemeinsame Bücherbus der Stadt Baden-Baden und des Landkreises Rastatt wieder unterwegs, unter anderem in Sinzheim, Steinbach und Ötigheim. Wann der Bus wo hält, lesen Sie hier (Foto: red).

Loffenau

Motorradlärm im Mittelpunkt Loffenau (ham) - Die CDU-Abgeordneten der Region haben bei Loffenaus neuem Bürgermeister Markus Burger Antrittsbesuche abgestattet. Im Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker (Foto: pr) ging es vor allem um den Motorradlärm, der die Loffenauer plagt.