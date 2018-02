Favoriteschule soll zukunftsfähig werden

Von Sabine Wenzke Kuppenheim - Die Stadt Kuppenheim will die Favoriteschule zukunftsfähig machen und das im Jahr 1966 errichtete Schulgebäude umfassend sanieren. Der erforderliche Gesamtkostenaufwand würde sich nach heutigem Stand auf rund sieben Millionen Euro summieren. Weil finanziell nicht alles auf einmal gestemmt und personell umgesetzt werden kann, sollen daher zunächst Maßnahmen angegangen werden, die wichtig für die Erhaltung des Bestands sind. Das Großprojekt soll in drei Bauabschnitten verwirklicht werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, in den Jahren 2018 bis 2020 Mittel für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 2,95 Millionen Euro im Haushalt einzustellen und die entsprechenden Förderanträge zu stellen. Eine Generalsanierung der Schule würde etwa 6,43 Millionen Euro kosten. Außerdem kommen noch rund 340000 Euro für eine neue Heizung und ein Blockheizkraftwerk hinzu. Dies hat die Machbarkeitsstudie ergeben, die die Stadt Kuppenheim für Sanierung und Umbau der Favoriteschule beim Architekturbüro SWS Architekten aus Karlsruhe im Auftrag gegeben hatte. Zunächst ausgeklammert wurde dabei die Sanierung der Schulturnhalle, da es dafür im neuen Schulbausanierungsprogramm in Baden-Württemberg keine Fördermittel gibt. Die Maßnahme sei aber auch nicht ganz so dringend, sagte Mußler. In der Machbarkeitsstudie wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog zusammengetragen. Mußler sprach von einem "Riesenwerk", in dem eruiert wurde, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche vorrangig realisiert werden sollten. Dabei wurden auch zu erwartende bauliche und funktionale Anforderungen wie Verbesserung des Wärmeschutzes, Akustik und Barrierefreiheit berücksichtigt - letztere fehlt der Favoriteschule bisher. Zuerst Gebäudehülle, Dach und Toiletten Zu den vordringlichsten Maßnahmen, die im ersten Bauabschnitt angegangen werden sollen, gehört die Sanierung der Gebäudehülle (Außenwand und Fenster, die teilweise noch original aus dem Baujahr sind) sowie des Flachdachs über dem Verwaltungsbau, das Undichtigkeiten aufweist. Ferner steht eine Betonsanierung an, da es an einigen Stellen Schäden wie Abplatzungen gibt. Auch sollen Schüler- und Lehrertoiletten saniert und damit ein Dauerthema beendet werden. Schulverwaltung und Elternvertretung seien mit dieser Priorisierung einverstanden, berichtete Bürgermeister Mußler von entsprechenden Vorgesprächen. Im zweiten Bauabschnitt wird dann die Sanierung der Klassenzimmer und Flure, der elektrischen Anlage und der vorbeugende Brandschutz empfohlen. Im dritten Abschnitt soll ein Aufzug in einem Anbau realisiert werden, der die Barrierefreiheit ermöglicht. Ferner soll der Verbindungsgang vom Haupt- zum Verwaltungsbau ebenfalls barrierefrei gestaltet und das Foyer erweitert werden. Über die Details werde sich der Gemeinderat noch unterhalten, verdeutlichte Mußler bei der Vorstellung der Planungen, für die jetzt zunächst einmal die Fördergelder gesichert werden sollen. Insgesamt rechnet Kuppenheim mit 20 bis 25 Prozent. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat einstimmig beauftragt, für den ersten Bauabschnitt Anträge aus dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen" fristgerecht einzureichen. Bereits beantragt sind die Mittel aus dem Ausgleichstock, informierte Bürgermeister Mußler und betonte: "Ich würde mich freuen, wenn wir die Grundschule und auch die Werkrealschule zukunftsfähig machen würden."

