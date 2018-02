Steigende Sozialausgaben bereiten Kopfschmerzen

Vor dem Hintergrund immer weiter steigender Sozialausgaben forderte CDU-Fraktionschef Toni Huber eine Entlastung durch Bund und Land bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, bei der Eingliederungs- und der Jugendhilfe. Zugleich forderte er eindringlich, den Pakt des Landes für Integration zu verlängern, "denn in zwei Jahren kann keine Integration gelingen". Dass die im Haushalt vorsorglich eingeplante Kreditaufnahme von 1,7 Millionen Euro nun voraussichtlich nicht erforderlich sein wird (wir berichteten), "sollten wir nutzen, um uns ein Polster für 2019 zuzulegen".

Den Aufbau einer schnellen Breitbandversorgung nannte Huber ein "gewaltiges gemeinsames Projekt" und ein "tolles Alleinstellungsmerkmal". Dagegen sei die Krankenhausfinanzierung durch Bund und Land "nach wie vor völlig unzureichend". Huber begrüßte, dass das Planfeststellungsverfahren für den A5-Anschluss des Baden-Airparks "nun endlich" eingeleitet ist. Jetzt gelte es, "unverzüglich die Sanierung der Rheinhochwasserdämme unterhalb von Iffezheim anzugehen".

Auch der Fraktionschef der Freien Wähler, Karsten Mußler, sieht in Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen zwei "enorm wichtige" Aufgaben. Beim Thema PFC trete man "leider" auf der Stelle. Beim Breitbandausbau habe das "heftige Drängen unserer Fraktion" zum Erfolg geführt. Der geplante Ausbau der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Nord ist für ihn noch keine zufriedenstellende Lösung. Die Freien Wähler begrüßen den Autobahnanschluss des Baden-Airparks und die Investitionen in Landkreisschulen. Sie wollen die Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich attraktiver machen. Mußler warnte angesichts "ausufernder" Sozialkosten vor einem Haushaltsrisiko und erinnerte an das Jahr 2008 und die Wucht eines möglichen Abschwungs.

Jonas Weber begrüßte im Namen der SPD-Fraktion den Schuldenabbau bei gleichzeitigen Investitionen in Straßen und Datenautobahn, auch in "dünner besiedelten Orten". Er forderte aber eine Konzeption "Digitale Schule". In den öffentlichen Nahverkehr solle man auch Carsharing und Leihfahrräder einbeziehen und dafür sogenannte "Ports" schaffen, wo Nutzer das Verkehrsmittel wechseln können. Weber monierte, dass die in Aussicht gestellte Sanierung der K 3754 von Langenbrand Richtung Bermersbach nicht im Haushalt berücksichtigt ist. Er forderte ein umfassendes Integrationskonzept und die Unterstützung des Landes bei der Bewältigung der PFC-Problematik.

Auch die Grünen-Fraktion stimmte dem Haushalt zu. Er werde den Landkreis "ordentlich durch ein weiteres Jahr bringen", sagte Fraktionschef Manuel Hummel. Als Beitrag zur Lösung großer Zukunftsfragen sei er aber "zu mutlos". Hummel kritisierte unter anderem die Ansiedlung von Speditionen mit "enormem Flächenverbrauch" bei gleichzeitig "relativ wenig neu geschaffenen Arbeitsplätzen". Er erinnerte an Forderungen wie eine Solar-City auf dem Baden-Airpark und eine Lkw-Maut auf Kreisstraßen und zeigte sich gespannt auf das angekündigte "Integrierte Verkehrskonzept". Er kritisierte "Billigfleisch aus Massentierhaltung" in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen. Der Landkreis solle Photovoltaik-Anlagen auf PFC-belasteten Äckern fördern und nicht Maisanbau. Hummel warnte vor dem damit verbundenen Einsatz von Glyphosat. Die "provokante Frage" nach kostenlosen Bussen und Bahnen sei mittlerweile ja "salonfähig", spielte er auf ähnliche Ideen der geschäftsführenden Bundesregierung an. Huber und Mußler hielten diese Idee für nicht finanzierbar. Angesichts von 90 Millionen Euro Sozialausgaben nannte Hummel Umverteilung "ein Gebot der Gerechtigkeit".

Im Namen der FDP-Gruppe im Kreistag warnte Lutz Jäckel vor einem "Weiter so" und regte eine "Gründerinitiative Mittelbaden" an. Eine Plattform für Start-up-Gründer solle so entstehen und als Beschleuniger mithelfen, Produkte und Ideen zur Marktreife zu führen.

Als einzige im Kreistag stimmten die beiden AfD-Vertreter gegen die Haushaltsatzung - und zwar demonstrativ, wie Dr. Werner Patzelt betonte. Seiner Meinung nach leiste die Kreisverwaltung zu wenig Widerstand gegen die "fatale Migrationspolitik des Bundes". Man habe hier "kapituliert". Auch Entwicklungen in der Schulpolitik wie zum Beispiel Inklusion hielt er für verfehlt.