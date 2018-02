Klinikum Mittelbaden soll übernehmen

Laut städtischer Pressemitteilung geht es um eine Übernahme der Betriebsträgerschaft durch das Klinikum und um den Verkauf einer Teilfläche des städtischen Grundstücks Rheinauer Ring 62 (neben dem aktuellen Neubaugebiet), um dort gegebenenfalls einen Neubau mit maximal drei Vollgeschossen zu errichten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich abgezeichnet, dass ein wirtschaftlicher Betrieb des Martha-Jäger-Hauses durch die Stadt nicht zu gewährleisten sei, heißt es aus dem Rathaus - insbesondere vor dem Hintergrund verschärfter gesetzlicher Regelungen, die eine umfängliche Sanierung des Hauses erforderlich gemacht hätten.

Bürgermeister Raphael Knoth und die Verwaltungsleiterin des Martha-Jäger-Hauses, Annette Westholt, haben gestern die rund 170 Mitarbeiter des Martha-Jäger-Hauses über den Sachstand und die weiteren Schritte informiert. Knoth betonte, dass bei den Planungsüberlegungen eine personalverträgliche Lösung entscheidend sei. "Der Gemeinderat und die Verwaltung haben deutlich gemacht, dass eine Übernahme nur infrage kommt, wenn die Betriebsträgerschaft in der öffentlichen Verantwortung verbleibt und wenn die soziale Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet ist. Beides wäre bei der Übernahme durch das Klinikum Mittelbaden der Fall."

In den nächsten Wochen werden nun die vertraglichen Grundlagen zur Übernahme und Neuorganisation der Betriebsträgerschaft erarbeitet und diese dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Dabei soll der bisher von der Stadt favorisierte Neubau eines Pflegeheims in Rheinau-Nord einem Neubau oder einer Sanierung am bisherigen Standort an der Ecke Herren-/Rheintorstraße gegenübergestellt werden. Der Aufsichtsrat des Klinikums Mittelbaden habe bereits einen Grundsatzbeschluss zur Betriebsübernahme des Martha-Jäger-Hauses gefasst, so die Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Im Martha-Jäger-Haus, das seit 1954 besteht, können 162 Bewohner in Einzel- und Doppelzimmern vollstationär aufgenommen werden.

Verwaltung und städtische Gremien befassen sich seit mehreren Jahren mit der geforderten millionenschweren Sanierung beziehungsweise einem Neubau. Die Stadt war im Zugzwang, weil die Heimbauverordnung vorschreibt, dass ab September 2019 Pflegeheime nur noch maximal 100 Plätze ausweisen dürfen, und das ausschließlich in Einzelzimmern.

Zuletzt hatte das Landratsamt als Aufsichtsbehörde der Stadt etwas Luft verschafft, indem eine Übergangsfrist bis 2024 gewährt wurde.