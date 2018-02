Besucherzuwachs im Rastatter Kino Rastatt (dm) - Das Multiplex-Kino Forum Rastatt hat in seinem zweiten Jahr des Bestehens deutlich mehr Besucher angezogen als im "Premierenjahr", als knapp 200000 Filmfans ein Ticket gelöst hatten. Man verzeichne 2017 einen Zuwachs von 19,2 Prozent, bilanziert Forum-Geschäftsführer Jan Marc Maier. Damit sei man "sehr, sehr zufrieden". Es ist ein Zuwachs, der deutlich über dem bundesweiten Trend liege, wonach die deutschen Filmtheater insgesamt 2,5 Prozent mehr Kinogänger angezogen haben. Wie erhofft, erstrecke sich das Einzugsgebiet des Forums dabei von Rastatt-Süd trichterförmig in Richtung Karlsruhe, wobei man immer mehr in die Region um die Fächerstadt hineinreiche; auch das vordere Murgtal sei stark vertreten. Mehr als 250 Filme seien im vergangenen Jahr auf die Leinwände der sieben Säle projiziert worden - am stärksten erwies sich dabei ein deutscher Streifen, wie Maier und der fürs operative Geschäft zuständige Nino Otteni feststellen: Die Komödie "Fack ju Göthe 3", die mehr als 12000 Besucher ins Rastatter Kino lockte. Auch auf den folgenden Plätzen rangieren Filme, die erfolgreiche Reihen fortsetzten: Auf Platz zwei der Pixar-Disney-Animationsfilm "Ich, einfach unverbesserlich 3", auf drei der Action-Kracher "Fast & Furious 8" und auf Rang vier "Star Wars, Episode 8: Die letzten Jedi"; das im Dezember gestartete Science-Fiction-Märchen strahlte indes noch stark ins neue Jahr hinein. Zwei Neuverfilmungen bekannter Stoffe - "Die Schöne und das Biest" und der Stephen-King-Grusler "Es" - teilen sich Platz fünf der Topfilme 2017. Gerade in den Zielgruppen Familie und "Better Ager" (Menschen ab 45) ist das Forum offensichtlich überdurchschnittlich angekommen; vor allem am Wochenende und in den Ferien "werden wir regelrecht gestürmt", berichtet Maier. Potenzial sehe man noch in der Gruppe der mobilen jungen Kinogänger über 18 Jahren, auch wenn diese den Löwenanteil der Besucher ausmacht. Zunehmende Besucherzahlen verzeichne man bei den Opern- und Ballett-Live-Übertragungen. Kooperationen mit Vereinen und Institutionen (etwa bei der interkulturellen Woche), Firmen (Veranstaltungen für Mitarbeiter oder Kunden) sowie der Stadt (Beispiel Kinosommer) vernetzen das Forum unterdessen weiter. Und: Man freue sich über im Vergleich zu anderen Standorten "sehr viele Schulvorstellungen". Das Angebot am nördlichen Stadteingang - das nach zwölf Jahren kinoloser Zeit in der Großen Kreisstadt im Dezember 2015 an den Start ging - wird also angenommen, so das Fazit, gleichsam wird weiteres Potenzial "auf alle Fälle" gesehen. In der Regel dauere es drei Jahre, bis man als Neuling seinen Platz auf dem Markt eingenommen hat, sagte Maier bereits im Vorjahr. Neue Möglichkeiten, die die moderne digitale Technik bietet (etwa Sportübertragung oder Musica), wolle man dabei ebenso ausprobieren wie ein Programm aufstellen, das die Erkenntnisse der ersten beiden Jahre in Rastatt berücksichtigt. Was die fehlende Gastronomie betrifft - ein Punkt, der des Öfteren angesprochen werde -, hofft man auf das ebenfalls von Investorin Gertraud Hurrle projektierte Vorhaben direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Für 2018 heißt es nun: Zufrieden sein, wenn man dasselbe Ergebnis wie 2017 erreicht. Denn die Fußball-WM wird dem Kinojahr einen mehrwöchigen Dämpfer verpassen. Doch man könne sich auf "wundervolle Filme" freuen, auch fürs anspruchsvolle Kino, auch für Kinder, schwärmt Maier. Zu seinen persönlichen "Highlights" zählt er unter anderem die Tragikomödie "Lady Bird", "A Beautiful Day" mit Joaquin Phoenix, der als Kriegsveteran gegen Mädchenhändler vorgeht, und den Steven-Spielberg-Film "Die Verlegerin" mit Meryl Streep und Tom Hanks. Aus kommerzieller Sicht werden im Frühjahr und Sommer große Hoffnungen auf den nächsten "Avengers"-Film sowie "Deadpool 2" aus dem Hause Marvel, auf die Star-Wars-Story mit dem jungen Han Solo, den sechsten Teil der "Mission-Impossible"-Reihe sowie die Fortsetzung von "Jurassic World" gesetzt.

