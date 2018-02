"Erschreckende" Kostensteigerung Kuppenheim (sawe) - Angesichts einer satten Kostensteigerung kräftig zu schlucken hatte der Kuppenheimer Gemeinderat, als es um den Bau des Regenklärbeckens "Neufeld" ging, das zwischen Reisigplatz und Neufeldstraße entstehen soll. Die Stahlbeton- und Tiefbauarbeiten wurden zum Bruttoangebotspreis von 470242 Euro an die Firma Huber Bau GmbH aus Ottenhöfen vergeben, die von fünf Bietern "das wirtschaftlichste Angebot" abgegeben hatte. Damit liegt der Preis aber um gut 150 000 Euro höher als noch vor zwei Jahren prognostiziert. Das Angebot des zweitplatzierten Bieters fiel um 3,3 Prozent höher aus, der teuerste lag gar um 19,8 Prozent darüber. Ein Fachbüro hatte im Februar 2016 auf Grundlage der am Markt gängigen Einheitspreise die Gesamtkosten für das Regenklärbecken mit 465000 Euro berechnet - in diesem Preis berücksichtigt war auch bereits die technische Einrichtung. Das ist sie im nun vergebenen Auftrag noch nicht. Für die technische Einrichtung soll noch ein separates Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Die Auftragsbücher seien voll, der Markt sehr eng, meinte Bürgermeister Karsten Mußler angesichts der "enormen Kostensteigerung". Und verschieben geht nicht, weil das Umweltamt auf den Gewässerschutz dränge. Das Regenklärbecken sei für die Regenwasserbehandlung des aus dem Industriegebiet "Neufeld" anfallenden Oberflächenwassers erforderlich. "Wir sehen auch keinen Grund, die Ausschreibung aufzuheben", erläuterte der Bürgermeister weiter, da auch die Gemeindeprüfungsanstalt diesen Schritt nicht empfohlen hatte. Kuppenheim hatte diese vorsichtshalber kontaktiert, weil die Kostensteigerung gegenüber den Zahlen vom Februar 2016 rund 47 Prozent beträgt. Nicht unerwähnt ließ Mußler auch, dass die Stadtwerke Gaggenau gegen eine Baggerschürfung zur Baugrunduntersuchung Einspruch eingelegt hatten, was für eine Verzögerung gesorgt habe. "Es liegen jetzt aber alle Genehmigungen vor", sagte er. Als "erschreckend" bezeichnete Dr. Frank Peters-Klimm (CDU) die Kostenexplosion. Die Gemeinden sollten sich zusammenschließen und Aufträge einfach einmal zurückhalten, riet er. "Freier Markt, freie Preise", entgegnete Mußler daraufhin, während Frank Westermann (FWG) eine Erklärung suchte: Es gebe weniger Auszubildende in den Firmen, der Markt werde dünner, die Preise steigen. Bürgermeister Mußler wollte nicht ausschließen, dass Kuppenheim künftig "die eine oder andere Tiefbaumaßnahme schieben müsse". Allerdings stehe man auch nicht mit dem Rücken zur Wand. Die Stadt habe im Abwasserbereich bereits viel gemacht und wolle auch keinen Sanierungsstau aufkommen lassen. Für den Gewässerschutz sei der Bau des Regenklärbeckens "Neufeld" allerdings unausweichlich.

