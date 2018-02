Verabschiedung des Haushalts steht nichts im Wege

So kann in der nächsten Sitzung des Gremiums am Montag, 12. März, der Etat verabschiedet werden. Der Entwurf war von Bürgermeisterin Veronika Laukart und Rechnungsamtsleiterin Carolin Krauth am 22. Januar vorgestellt worden (wir berichteten). Er hat ein Gesamtvolumen von 13,23 Millionen Euro, von dem 8,68 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 4,57 Millionen auf den Vermögenshaushalt entfallen. In ihrer Haushaltsrede hatte Laukart die Kommune als finanziell gut gerüstet für die Zukunft beschrieben.

Dass die in der Sitzung vorgesehene Beratung überflüssig wurde, hat vermutlich auch mit einer Klausurtagung des Ratsgremiums zu tun, in der man sich bereits zwei Tage vor der öffentlichen Einbringung im Januar mit dem Haushalt beschäftigt hatte. Dort sei der Entwurf "lang und breit behandelt" worden, berichtete Walter Hettel (FWG). In der aktuellen Sitzungsunterlage war zu lesen, dass "Änderungen und Planansätze", die in der Klausur vereinbart worden seien, im Entwurf eingearbeitet sind. Krauth zufolge wurden durch redaktionelle Korrekturen Klarstellungen vorgenommen. Markante Veränderungen waren in den beigefügten Auszügen des Zahlenwerks nicht zu erkennen. Vor dem Haushaltsbeschluss könnte es noch Änderungen geben, kündigte Laukart an. Diesen will sie im März ebenfalls zügig über die Bühne bringen. Die abschließende Behandlung soll, wie es in Au am Rhein seit je Usus ist, den Stellungnahmen der Fraktionen vorbehalten bleiben. Den beiden Vorsitzenden, die diese Aufgabe übernehmen, gab die Bürgermeisterin kund, dass 15 Minuten für jeden reichen sollten.

Flott vonstatten ging auch die nachträgliche Genehmigung von über- und außerplanmäßiger Ausgaben des vergangenen Jahres bei fast 30 Haushaltsstellen. Die zweithöchste Überschreitung ergab sich beim Anschluss an die Wasserversorgung von Durmersheim, die mit 451339 Euro zu Buche schlug. Veranschlagt waren 400000 Euro. Noch etwas stärker über den Planansatz kletterte die Betriebskostenumlage für die Abwasserbeseitigung durch den Gemeindeverwaltungsverband. Sie war mit 140000 Euro einkalkuliert gewesen, der Verband errechnete aber 197136 Euro.

Hettel führte den Anstieg auf das leidige Thema der hohen Wasserzuflüsse zurück, über die seit Jahren mit dem Verband diskutiert wird. Hettel forderte Einsicht in die Mengenerfassung, um sehen zu können "wo die Ausschläge waren". Angesichts der großen Regenmengen der vergangenen Wochen seien auch dieses Jahr wieder Mehrausgaben zu befürchten. Laukart und Krauth wiesen darauf hin, dass der vom Verband gemeldete Betrag vorläufigen Charakter habe, er könne sich mit der Endabrechnung wieder ändern.

Reine Formsache waren die Änderungen der Wasser- sowie der Abwassersatzung. Es ging nur um die Korrektur der Gebühren, die im Dezember geändert worden waren.