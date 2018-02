Widerstand gegen weitere Mülltonne

Was bedeutet das neue Gesetz für den Landkreis?

Ziel des Verpackungsgesetzes ist es, das Recycling, aber auch die Vermeidung von Verpackungsabfällen stärker zu fördern - unter anderem durch eine gemeinsame haushaltsnahe Sammlung von Verpackungsabfällen und weiteren stoffgleichen Haushaltsabfällen. Die von Industrie und Handel finanzierten dualen Systeme, die im Rahmen der Produktverantwortung für das Einsammeln der Verpackungsabfälle zuständig sind, müssen deutlich höhere Recycling-Quoten erreichen. Unter anderem wird die Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen, zum Beispiel auf Fruchtschorlen, ausgeweitet. Wie die Sammlung vor Ort durchgeführt wird, bestimmen die Kommunen.

Was kann sich für die Bürger ändern?

Seit dem Jahr 1992 sieht die Praxis im Landkreis Rastatt bereits so aus, dass sowohl echte Verpackungsabfälle als auch verpackungsgleiche Wertstoffe aus Haushalten, zum Beispiel Gießkannen oder Bratpfannen, in den gelben Tonnen gesammelt werden dürfen. Der Landkreis hat damit nichts direkt zu tun. Das Einsammeln übernimmt die Acherner Firma MERB in Abstimmung mit den dualen Systemen. Allein im Jahr 2016 kamen 12064 Tonnen zusammen, die in der firmeneigenen Sortieranlage in Bietigheim sortiert werden. Nach dem neuen Verpackungsgesetz muss der Landkreis Rastatt mit MERB/Dualen Systemen eine neue Abstimmungsvereinbarung treffen. Dabei geht es auch darum, wie, wann, und wie oft der Abfall eingesammelt wird und ob man das bisherige Sammelsystem, das auch das Altglas und Altpapier umfasst, so beibehält, wie es derzeit praktiziert wird. Denkbar wäre es, dass künftig Abfälle aus Kunststoff und Metall, die keine Verpackung sind, extra eingesammelt werden, was zum Beispiel über eine zusätzliche Wertstofftonne oder Säcke umsetzbar wäre.

Im Haushalt hat der Abfallwirtschaftsbetrieb jetzt schon Mittel bereitgestellt. Warum?

Mit zwei Entwicklungen muss sich der Landkreis auseinandersetzen. Die Firma MERB beziehungsweise die dualen Systeme wollen eine Kostenbeteiligung für die Erfassung, Aussortierung und Verwertung der verpackungsgleichen Wertstoffe. Im Etat für 2018 sind 445000 Euro veranschlagt. Dass der Landkreis zur Kasse gebeten werden soll, hängt aber auch mit der hohen Zahl an Fehlwürfen in der gelben Tonne zusammen. Dort entsorgen Bürger zunehmend Müll, der eigentlich in die Restmülltonne gehört. Dies belastet natürlich auch die Firma MERB; der Landkreis selbst will mit stärkeren Kontrollen und mehr Öffentlichkeitsarbeit dagegen ankämpfen. Der AWB würde am liebsten das jetzige System mit einer gelben Tonne beibehalten - zumal aus Sicht der Verwaltung es den Bürgern kaum zu vermitteln wäre, für die unterschiedlichen Wertstoffe zwei Abfallbehälter bereitzustellen. In der Haushaltsdebatte des Kreistags hat CDU-Fraktionschef Toni Huber in dieser Woche bereits signalisiert, dass die CDU eine weitere Tonne ablehnt. Man solle andere Wege finden, so Huber. Der Abfallwirtschaftsbetrieb muss sich nun mit dem Entsorger darauf verständigen, was ihm diese zentrale Lösung wert ist.