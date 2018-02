Bundesweit Spitze bei Wachstum und Jobs

"Wir freuen uns riesig", sagt Haberecht mit Blick auf das Resultat. Nicht nur deshalb, weil der Landkreis im Vergleich zur letzten Studie vor drei Jahren von Platz 47 auf Platz 15 hochgeschossen ist. Der Planungsdezernent nimmt die im Magazin Focus veröffentlichte Rangliste auch deshalb ernst, weil bei den Analysen auch Entwicklungen über diesen Zeitraum bewertet wurden - von einem Forscher, den Haberecht als "renommiert" bezeichnet.

Fünf Kategorien hat die Kölner Forschergruppe gebildet, um den Stellenwert der Regionen zu bemessen: Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität sowie Lebensqualität. Mit Platz 15 ist der Landkreis Rastatt zugleich die siebtstärkste Region in Baden-Württemberg - was die dominierende Rolle des Südwestens unterstreicht. Der Gewinner liegt indes in Bayern: der Landkreis München. Die Stadt Baden-Baden ist von Platz 23 auf Platz 69 abgerutscht; der Ortenaukreis findet sich auf Rang 117 wieder; der Landkreis Karlsruhe auf Platz 59, die Stadt Karlsruhe auf Rang 75.

Was natürlich im Landratsamt besondere Freude ausgelöst hat: In der Einzelkategorie "Wachstum und Jobs" belegt der Landkreis Rastatt mit seinen mittlerweile 90400 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen bundesweit Platz zwei hinter Donau-Ries. Hier fließen als Kennziffern das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner, das BIP-Wachstum der Jahre 2013 bis 2016 sowie die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ein. Haberecht führt das Spitzenergebnis auf das nach wie vor in der Region dominierende produzierende Gewerbe zurück, vor allem die Automobilindustrie. Außerdem erkennt der Planungsdezernent in den Firmenansiedlungen "einen guten Mix".

Dass man sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen darf, weiß Haberecht aus den Befragungen der Unternehmen in der Region. Digitalisierung, Infrastruktur und Fachkräfte seien der Dreiklang, den die Firmen mit Blick auf die Herausforderungen anstimmen, berichtet der Dezernent. Gerade mit dem Breitbandausbau wolle man jetzt einem der Bedürfnisse gerecht werden.

Was allerdings ein weiteres Detail der Analyse angeht, ist sich Haberecht noch nicht schlüssig, wo die Ursachen liegen. Denn in puncto "Lebensqualität" landet der Landkreis Rastatt "nur" auf Platz 126. In dieser Kategorie fließen die Indikatoren Straßenkriminalität und Wohnungseinbrüche, das Arbeitskräftepotenzial der Zehn- bis 25-Jährigen, gleiche Entlohnung von Frauen und Männern, Altersarmut, Krankheitstage, kommunale Steuereinnahmen sowie der Stickstoffgehalt im Sickerwasser ein. Um daraus etwas zu lernen, bedarf es noch eines tieferen Blicks in das Zahlenmaterial.