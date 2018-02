Dieter Baldo in der Kritik Durmersheim (manu) - Zu keinerlei Entscheidungsfindung kam es am Mittwochabend bei der öffentlichen Sitzung des Pfarrgemeinderats (PGR) der katholischen Seelsorgeeinheit (SE) Durmersheim/Au am Rhein. Aufgrund etlicher Krankmeldungen war das Gremium nicht beschlussfähig. Somit bleibt es offen, ob der Klostergarten ab 2019 weiterhin von den Bickesheimer Klosterfestspielen (BKF) als Aufführungsort genutzt werden kann. Dabei war das Szenario für die Sitzung seitens des Theatervereins allerfeinst aufgestellt gewesen. Etliche Ensemble- und Vereinsmitglieder fühlten sich animiert, bei der Sitzung im Pfarrheim St. Bernhard als Zuhörer Präsenz zu zeigen. Die PGR-Vorsitzende Anita Rinderle indes erkannte die "zu große Drucksituation für alle, die öffentlich über das Thema abstimmen sollen". Daher werde laut Rinderle die finale Entscheidung im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung im März abgehandelt. Diskutiert wurde das Thema dennoch. Dieter Baldo, künstlerischer Leiter der BKF, erhielt die Möglichkeit zur Stellungnahme. Rinderle blickte zurück auf die Anfänge der BKF, als man große Stücke mit christlichem Inhalt spielte. Laut Pfarrer Markus von Chamier, dem Leiter der Seelsorgeeinheit, seien damals die Absprachen zwischen Theaterverein und PGR "vorbildlich" gewesen. Danach habe sich seitens der BKF "eine Selbstverständlichkeit und zunehmende Verselbstständigung" entwickelt. "Der Pfarrgemeinderat war nicht mehr mit im Boot", sagte der Pfarrer. Als die Zuschauerzahlen großen Schwund erlebten, Stücke mit christlichem Inhalt schlecht ankamen, habe das Gremium auf Bitten der Klosterfestspiele für die Spielzeit 2016 der Aufführung von weltlichen Stücken zugestimmt und sei den Weg "ein Stück weit mitgegangen". Was sich indes 2017 im Klostergarten abspielte, betrachteten "viele aus dem Pfarrgemeinderat als grenzwertig", berichtete Rinderle. Über den Spielplan 2018 sei man erst gar nicht informiert worden, sondern habe ihn im Januar den an den Ortseingängen installierten Plakaten entnommen. "Wir sind nicht auf unberechtigtem Boden", erklärte Baldo sein Handeln mit Bezug auf den Nutzungsvertrag mit der Verrechnungsstelle, der jährlich für den Klostergarten abgeschlossen wird, räumte aber etwaige "Missverständnisse" ein. Pfarrer von Chamier erklärte, der Nutzungsvertrag gelte zwischen drei Partnern: der Verrechnungsstelle als "Serviceorgan", der Pfarrgemeinde als Verantwortliche für die Lokalität und den Festspielen als Nutzern während des Theatersommers. Der Vertrag beinhalte jedoch nicht die Pfarrscheune, die Baldo als zusätzliche Spielstätte etablieren wollte. Die Scheune steht in diesem Jahr ohnehin nicht zur Verfügung, da sie wegen der Renovierung des Pfarrhauses, in dem auch das Pfarrbüro untergebracht ist, als Lagerfläche für Letzteres genutzt wird. Hinsichtlich der Spielzeit 2017 sagte Baldo, er verstehe das Wort "grenzwertig" nicht. "Wir unterhalten die Leute und fänden es toll, wenn es weitergehen könnte." Rinderle verwies auf die rückgängigen Zuschauerzahlen und fragte: "Was treibt Sie an, die Festspiele weiterzuführen, obwohl ganz wenige Menschen da sind?" Baldo antwortete: "Wir machen weiter, weil wir Leidenschaft verspüren." Nachfragen nach Aufführungen seien vorhanden sagte Baldo. Und: "Die BKF sind ein Bestandteil von Durmersheim geworden." Ein Ensemblemitglied ergänzte: "Wir sind Idealisten; es macht uns Spaß."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben