Frische Luft und kleine Häuser

Viele von ihnen sind überhaupt zum ersten Mal in Europa, erzählen die vier Lehrkräfte, unter ihnen der stellvertretende Schulleiter der Jinshan-Highschool, Jianchang Ma, während sie am Tisch sitzen und den Tee schlürfen.

Bereits am Montag sind die Chinesen in Durmersheim angekommen und haben seitdem einen ersten Eindruck von Deutschland erhalten. Besonders gefallen hat den Lehrern eine Fahrt durch den verschneiten Schwarzwald. Hübsch fanden sie auch "die kleinen Häuser", übersetzt die Dolmetscherin. Genossen haben die Chinesen zudem den gemütlichen Abend beim ehemaligen WHG-Lehrer Michael Pohlig.

Auf dessen Initiative ist der Austausch zwischen WHG und Jinshan-Schule entstanden, 2014 flogen zum ersten Mal Schüler des Durmersheimer Gymnasiums ins Reich der Mitte. Kontakte nach Fernost hatte Pohlig, der auch am KIT in Karlsruhe tätig ist, ab 2007 geknüpft. Der Grund: In China wurde damals ein Buch, an dem er mitgearbeitet hatte, veröffentlicht. Er und Kollegen wurden daraufhin in das asiatische Land eingeladen. Die Gelegenheit, eine Partnerschaft mit einer chinesischen Schule aufzubauen, habe man damals "beim Schopf gepackt", erinnert sich Pohlig. 17-mal war er seitdem in China, lernt auch die Sprache. Von Können will er noch nicht sprechen, aber "Smalltalk geht", lächelt er.

Die Dolmetscherin ist trotzdem ein Muss. Diese berichtet gerade, was die chinesischen Lehrer zum deutschen Essen gesagt haben: "Es schmeckt gut", sei aber oft zu salzig und das Brot viel zu hart. "In China essen wir Brot, das so weich ist wie Kuchen", fügt sie erklärend hinzu.

Die Tassen mit grünem Tee leeren sich allmählich und die chinesischen Lehrer fragen, ob sie noch bei einer Schulstunde zusehen können - am liebsten Kunst oder Musik. Da trifft es sich gut, dass die Austauschschüler gerade eine Stunde bei Musiklehrerin Eva Niess unter dem Titel "Bodypercussion" besuchen. Es wird im Rhythmus geklatscht, auf Englisch gesungen und sogar einige Tanzschritte, zum Beispiel Cha-Cha-Cha, gelernt. Sofort zücken die chinesischen Lehrer ihre Handys, um alles in Bild und Videos festzuhalten.

Die Austauschschüler, die zwischen 16 und 17 Jahre alt sind, haben ihren Spaß. Und auch die Lehrer können irgendwann nicht mehr stillsitzen. Schulleiter Dornblüth legt mit Musiklehrerin Niess ein Tänzchen aufs Parkett und auch die chinesischen Lehrer machen mit. Der stellvertretende Schulleiter Jianchang Ma zeigt sogar eine Schrittkombination, bei dem er die Beine hoch in die Luft wirbelt.

Warum diese Unterrichtsstunde etwas so Besonderes für die Austauschschüler aus Schanghai ist, erklären Katharina Kühn und Matthias Lübbers, die am WHG die elfte beziehungsweise zehnte Klasse besuchen. Sie waren bereits in China und haben dort Schulstunden besucht. Diese bestanden vor allem aus Frontalunterricht.

Ein weiterer Höhepunkt folgt für die asiatischen Schüler nach der Tanz- und Bodypercussionstunde: Sie besuchen die Stadt Rastatt samt Schloss. Was ihnen sonst noch gut gefällt in Deutschland? Die vielen Bäume, die Häuser und die frische Luft, antworten einige der Schüler. Zurückkommen wollen sie "auf jeden Fall" und noch weitere Orte ansehen.

Abwegig ist das nicht. Michael Pohlig weiß: Bei manchen Schülern bleibt der Kontakt auch nach dem Austausch besehen. Und das, so findet er, "ist Völkerverständigung im besten Sinne".