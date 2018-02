Schnäppchen im alten Depot

(fuv) - Ein Besteckset für 1,50 Euro, ein Etagenbett für 50 Euro oder ein nagelneuer Kühlschrank für schlappe 80 Euro: Gestern startete der Landkreis im ehemaligen Bundeswehrdepot Bietigheim an der B3 seinen regelmäßigen Verkauf von Einrichtungsgegenständen aus der Flüchtlingsunterbringung.

Jeden Donnerstag haben private Interessenten ab sofort die Gelegenheit, von 8 bis 11 Uhr Einrichtungs- und Haushaltsgegenstände aus dem Fundus des Landratsamts zu erstehen. Aber auch für Kommunen bedeutet der Donnerstag einen festen Termin, falls sie Bedarf an Ausstattung ihrer Flüchtlingsunterkünfte haben, wie Uli Hertweck vom Amt für Migration und Integration beim Landkreis Rastatt erläutert. Dass der Landkreis, wie schon im vergangenen Jahr, Hausrat verkauft, ist den rückläufigen Zahlen an geflüchteten Menschen geschuldet, die dem Kreis zugeteilt wurden. 2016 hatte man mit 1000 zusätzlich benötigten Plätzen gerechnet, blickt Hertweck zurück. Es kamen weniger Flüchtlinge, und so lagert der Kreis die Gegenstände im ehemaligen BW-Depot. Für rund 800 Personen sind noch Betten, Bettzeug, Schränke, Matratzen und vor allen Dingen Küchengeschirr vorhanden: Töpfe, Pfannen, ganze Paletten an Salatsieben, Bestecke.

Sandra Schmitt aus Bietigheim hat im WO die Verkaufsankündigung gelesen, ist mit Schwiegersohn in spe Philipp Martin ins Depot gekommen, und die beiden laden gerade einen Kühlschrank in den Kofferraum. "Der ist für den Keller gedacht", erzählt sie. "Wenn es noch einen Trockner und eine Gefriertruhe gegeben hätte, wäre es perfekt gewesen", meint sie lachend. Die Geräte gab es nicht, Philipp Martin hat aber noch Bettwäsche entdeckt. Doris Guth, Mitarbeiterin des Landratsamts und gestern Morgen ebenfalls auf Schnäppchensuche, stellt zur Qualität der Waren fest: "Wir haben schon Bettwäsche und Matratzen gekauft, alles bestens." Und das "unschlagbar günstig", wie Gabriele Zeitvogel von der Flüchtlingsbetreuung in der Alten Bahnhofstraße betont, die gestern an der Kasse des Lagerverkaufs saß.