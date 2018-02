Von Olympia hellauf begeistert

Iffezheim /Pyeongchang - Allein die Bilder, die Felix Franke und Andreas Merkel aus Südkorea geschickt haben, sprechen für sich: Sie zeigen die Freude und Begeisterung der Iffezheimer, die regelrecht ansteckend wirkt. Die beiden Freunde sind als Zuschauer erstmals bei den Olympischen Winterspielen live dabei und haben inzwischen ganz schön viel Lust auf mehr bekommen: "Die Atmosphäre und das Gesamtpaket der Olympischen Spiele sind sehr beeindruckend, so dass bereits der Besuch der Sommerspiele 2020 in Tokio in den Fokus gerückt ist", schreibt Felix Franke per E-Mail.

Den Beschluss, nach Südkorea zu gehen, hatten die beiden bereits im Sommer 2016 gefasst. Ursprünglich wollten sie zu den Sommerspielen in Rio 2016. "Wir hatten auch bereits Tickets für die Wettkämpfe vor Ort und die Flugtickets. Aufgrund der geringen Verfügbarkeit an Hotels mussten wir jedoch alles stornieren", berichtet der 24-Jährige weiter. Daher habe man sich dann auf die Winterspiele 2018 konzentriert. Endgültig gebucht wurde schließlich vor einem Jahr im März 2017.

Das Interesse an diesem Sportevent kommt nicht von ungefähr. Die beiden Freunde sind selbst Sportler - Felix Franke spielt in seiner Freizeit Tennis und Tischtennis in der Mannschaft in Iffezheim und ist außerdem jeden Sonntag im "Sporttreff" aktiv. Der ehemalige Leichtathlet Andreas Merkel (29) ist ebenfalls in dem "Sporttreff" aktiv sowie im Pferderennsport engagiert. Da die Iffezheimer eigenen Angaben zufolge nahezu selbst jeden Sport akribisch verfolgen und auch schon bei diversen Sportveranstaltungen waren, sei es für sie außer Frage gestanden, dass sie früher oder später auch einmal die Olympischen Winterspiele besuchen. Der besondere Reiz von Olympia - "das sind für uns die Vielzahl an verschiedenen Sportarten und der vergleichsweise einfache Zugang zu den Sportlern und Funktionären", schwärmen die beiden, die nach Südkorea natürlich auch einen Gruß aus der Heimat im Gepäck mitgenommen haben: "Iffezheim grüßt das deutsche Olympia-Team", prangt in großen Lettern auf einem Banner, das bei verschiedenen Wettbewerben hochgehalten wurde. So wurde der Name Iffezheim einmal mehr in die weite Welt hinausgetragen. Vater Elmar Franke hat die Olympischen Winterspiele im Fernsehen verfolgt und die beiden "Weltenbummler" beim Biathlon am Donnerstag, kurz vor dem ersten Schießen der Startläuferin, doch prompt live auf der Mattscheibe entdeckt, als die Kamera in die jubelnden Zuschauerreihen schwenkte. Und offenbar auch einige andere Iffezheimer, wie ihm zugetragen wurde, erzählt er schmunzelnd im BT-Gespräch.

Felix Franke und Andreas Merkel, die nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre beziehungsweise der Wirtschaftsinformatik als Teamleiter in verschiedenen Unternehmen tätig sind, wohnen in einem Hotel in der Nähe des Bokwang Phoenix Park - dort finden alle Snowboard-Wettbewerbe sowie die Ski-Freestyle-Wettbewerbe statt. Vor dort aus verkehren auch zahlreiche Shuttlebusse zu den einzelnen Veranstaltungen.

Auch private Höhepunkte hat es schon gegeben: "Bisher hat uns eindeutig der Besuch des Rennens der Nordischen Kombination am besten gefallen, da das deutsche Team hier alle drei Medaillen in einem Zielsprint einfahren konnte - dies war eine besondere Genugtuung, da wenige Minuten vorher die Biathlon-Staffel der Männer durch ein unfaires Manöver unglücklich auf den vierten Platz zurückgefallen war", so Felix Franke. Außerdem zeigen sich die beiden von der "sehr zuvorkommenden, freundlichen und offenen Art der Südkoreaner, die speziell die deutschen Gäste herzlich empfangen", besonders angetan. Franke: "Dass die Einheimischen immer wieder Bilder mit uns und anderen Deutschen machen wollen, ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden."

Auch von besonderen Begegnungen können die Freunde einiges berichten: "Beim Langlauf-Teamsprint der Damen saßen wir inmitten eines Fanblocks des amerikanischen Teams und haben uns ausgiebig mit den Eltern der späteren Olympiasieger Jessica Diggins und Kikkan Randall und einigen weiteren Athleten aus den Vereinigten Staaten unterhalten können. Und beim Rennen der Biathlon-Staffel der Damen saßen wir neben den frischgebackenen deutschen Doppel-Olympiasiegern im Rodeln, Tobias Wendl und Tobias Arlt." Franke und Merkel heben dabei vor allem die äußerst offene Art der Athleten hervor, "die sich keinesfalls als etwas Besonderes fühlen, sondern weiterhin bodenständig bleiben und für alle Fragen und Unterhaltungen offen sind". Dies sei, so fassen die Iffezheimer zusammen, auch das Faszinierende bei den gesamten Winterspielen und dem Wintersport im Allgemeinen: "Im Vergleich zu populäreren Sportarten sind die Athleten hier allesamt ,greifbar', und man hat die Möglichkeit, an ihrem Leben teilzuhaben."

Auch die letzten Tage dürften Felix Franke und Andreas Merkel, die seit 16. Februar in Südkorea weilen und am kommenden Montag von Seoul nach Frankfurt zurückfliegen werden, noch vollauf genießen. Insgesamt haben sie dann 17 Wettbewerbe live verfolgt. Heute sind sie noch beim Ski-Alpin-Teamevent, und morgen drücken sie beim Viererbob der Herren ihren Favoriten die Daumen.