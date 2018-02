"Hier fängt die Innenstadt an"

Nach einem Auftakttreffen am Donnerstagabend zeigt sich der RA³-Vorsitzende Thomas Richers als Initiator zuversichtlich, dass die Bahnhofstraße aus der "Schmuddelecke" herauskommen kann. Etwa zehn Geschäftsleute waren gekommen. Mit am Tisch saßen als städtische Vertreter auch City-Manager Johannes Flau und der Sozialarbeiter Matthias Stickl von der Gemeinwesenarbeit Bahnhof/Industrie. Gerade diesen Schulterschluss wertet Richers als Voraussetzung, dass sich etwas bewegt - was von den Händlern sehr begrüßt worden sei.

Für den RA³-Vorsitzenden verkaufen sich die Akteure in der Bahnhofstraße unter Wert - und hadern selbst etwas damit, dass die Achse oft nur als "Türken-Viertel" wahrgenommen wird. "Das ist aber nicht Klein-Istanbul", will Richers den Blick für den Abschnitt zwischen Hilberthof und Fütterer-Areal weiten. Allein die üppige Wohnbebauung neben dem Landratsamt strahle auf die Belebung der Bahnhofstraße aus. Der Fußgängerverkehr sei dort sehr lebendig, doch die vierspurige Straße selbst werde eben eher als "Autobahn" wahrgenommen. Zumindest in dieser Hinsicht hat die Stadt Rastatt bereits angekündigt, mittel- bis langfristig durch eine Verengung die Attraktivität zu erhöhen. Ein besseres Erscheinungsbild erwartet Richers darüber hinaus, wenn der Bahnhof und dessen Vorplatz neu gestaltet werden. Wenn sich aber in der Bahnhofstraße selbst bis dahin nichts getan habe, werde die Achse noch stärker als unschön wahrgenommen, so die Befürchtung.

Richers ermunterte die Geschäftsleute, ihre Stärken mehr zu betonen und sich und ihre Läden "schick zu machen". Dazu soll nun zunächst mal ein Werbekonzept entwickelt werden, um die Bürger zu informieren, was alles bereits geht. Der RA³-Vorsitzende verweist auf einen Nahversorger, den viele Senioren nutzen, Friseure, Gastronomie, Reisebüro, Haushaltswarengeschäft, Schneiderei und ein Küchenstudio, die sich entlang der Achse angesiedelt haben.

Hausaufgaben hat auch City-Manager Flau mitgenommen. Bessere Grünpflege, Fragen der Außenbestuhlung und eine stärkere Kooperation an den Verkaufssonntagen sind Themen, bei denen die Stadtverwaltung möglicherweise etwas für die Bahnhofstraße tun kann. Als nicht zu unterschätzendes Signal sieht Richers die Entscheidung, dass die neue Weihnachtsbeleuchtung künftig bereits am Bahnhof beginnen wird. Für ihn bedeutet das nichts Geringeres als: "Hier fängt die Innenstadt an."