Rastatter rasten bei Stahlzeit völlig aus Von Svenja Walter Rastatt - Heiß, heißer, Stahlzeit: Mit ihrer spektakulären Rammstein-Tribute-Show inklusive Feuerschleuder und Feuerregen heizte die Coverband Stahlzeit den Besuchern in der ausverkauften Badner Halle in Rastatt am Samstagabend so richtig ein. Rund 2100 Zuschauer erlebten eine knapp zweieinhalbstündige gigantische Pyroshow sowie ein Hitfeuerwerk aus bekannten Rammstein-Songs aller Schaffensphasen. Mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem Spiel mit dem Feuer hat Rammstein ein einzigartiges Genre geschaffen. Für viele bleibt dieses beeindruckende Schauspiel unerreicht. Doch die Shows der Coverband Stahlzeit setzen mit explosiven Inszenierungen neue Maßstäbe und stehen dem Original in puncto Aufwand in nichts nach. Stahlzeit sind die europaweit meistgebuchte Tribute-Show, die ihrem Publikum stets ein gigantisches und einzigartiges Liveerlebnis bietet - ständig auf der Suche, neue Dimensionen zu kreieren, die mit den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Mehr als 80 Shows absolviert die Band jährlich. Hierfür rollen mehrere Trucks an, die die gigantische Produktion mit riesigen Bühnenventilatoren und Hebebühnen zu der jeweiligen Austragungsstätte bringt. Die Shows der Band können daher ohne Zweifel als fulminante Gesamtkunstwerke bezeichnet werden. Ein solches Gesamtkunstwerk zeigte die sechsköpfige Band am Samstagabend auch in der Badner Halle in Rastatt. Mit einer überragenden Licht- und Tontechnik brachte sie die Atmosphäre eines Rammstein-Konzerts nach Rastatt. Mit bekannten Rammstein-Liedern wie "Links 2-3-4", "Amerika", "Engel" oder "Asche zu Asche" brachte die Band die Stimmung in der Badner Halle zum Kochen. Das Publikum sang und klatschte nicht nur begeistert mit - auch beim Headbanging waren die Rastatter ganz vorne mit dabei und rasteten völlig aus. Der Gitarrist der Band ließ sich zwischenzeitlich sogar mit einem Schlauchboot durch die tobende Menge tragen und wurde vom Publikum dafür gefeiert. Der Sänger der Band, Heli Reißenweber, sieht dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann nicht nur verblüffend ähnlich, auch die authentische Stimme und seine Performance sind fast identisch mit dem Original - nicht nur was das typische Züngeln anbelangt. Reißenweber und Bandkollegen nahmen mit ihrer Performance die Badner Halle auseinander und bescherten den Besuchern ein bombastisches Konzerterlebnis. Mit einigen Songs schlug die Band auch die "etwas ruhigeren" Töne an und wurde von dem Publikum begeistert mit Feuerzeugen begleitet. Die Songauswahl sowie das Programm werden Reißenweber zufolge stets aktualisiert, damit es für die Fans immer spannend bleibt. Die großen Rammstein-Hits seien jedoch ein permanenter Bestandteil der Show. Doch nicht nur gesangstechnisch war das Konzert ein absolutes Glanzlicht. Die aufwendige, originalgetreue Show war ein einzigartiges Erlebnis - angefangen von einem beeindruckenden Bühnenbild über riesige Kanonen, die Konfetti ins Publikum schossen bis hin zu einer fulminanten Pyroshow mit Feuerschleudern und Feuerfontänen. Die spektakuläre Show ließ beim Publikum keine Wünsche offen. Am Ende forderten die Konzertbesucher lautstark eine Zugabe. Diesem Wunsch kam die Band natürlich nach und packte noch einmal ein paar Songs drauf. Stahlzeit kommt im nächsten Jahr wieder in die Badner Halle. Am 16. Februar 2019 tritt die Band im Rahmen ihrer Schutt-und-Asche-Tour wieder in Rastatt auf. Tickets hierfür können bereits erworben werden.

