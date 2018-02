Kastanienallee heißt nun Otto-Himpel-Allee

Iffezheim - Feierlich ging es am Freitagabend im Members-Club der Bénazet-Tribüne auf der Rennbahn Iffezheim zu. Die Gemeinde hatte einen Tag nach dem offiziellen Ereignis neben Vertretern des öffentlichen Lebens insbesondere ehemalige Weggefährten aus der Politik, dem Rathaus, der Feuerwehr und den Vereinen zu einem ein Empfang anlässlich des 80. Geburtstags von Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger Otto Himpel eingeladen.

Gefühlvoll musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde mit anschließendem Stehempfang von Mirco Kolarcik, der mit seinem auf den Jubilar abgestimmten Geigenspiel als Höhepunkt die Gäste zu einem Ständchen "Zum Geburtstag viel Glück..." motivierte. "Er kann es nicht nur mit der Geige, er hat auch mehr als zehn Jahre den Fanfarenzug musikalisch geleitet, dankte Werler dem Vollblutmusiker.

"Wie schnell die Zeit vergeht und sich die Problemstellungen in der Kommunalpolitik wiederholen, zeigt sich beispielsweise an den Themen Renovierung der Festhalle und dem Neubau der Feuerwache, mit denen sich wie Du damals 1978 auch Dein Nach-Nachfolger im Amt des Bürgermeisters zum Beginn seiner Amtszeit auseinandersetzen muss", blickte Bürgermeister Peter Werler zurück.

"Iffzer" sei man von Geburt an, oder man müsse es sich hart erarbeiten. Letzteres treffe auf Himpel zu, würdigten Bürgermeister Werler und der Vorsitzende der SPD-Fraktion Harald Schäfer die Verdienste um das Ansehen der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Zwei besonders markante Erfolge griff Werler auf: Marketing koste viel Geld, wenn man in guten Sendezeiten im Bild und Funk präsent sein will, weshalb es ein genialer Schachzug von Himpel gewesen sei, den übergroßen Schriftzug Iffezheim gegenüber der Haupttribüne und des Zieleinlaufs auf der Rennbahn errichten zu lassen.

Ebenso seine Handschrift trägt die Kastanienallee. Über den Sprecher der Rennbahn warb er um Paten für die 60 D-Mark teuren jungen Bäume, damit die Straße an der Rennbahn rechts und links mit Kastanien bepflanzt und in eine Kastanienallee verwandelt werden konnte. Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für das 24-jährige Wirken von Otto Himpel wurde nun die mittlerweile prächtige Kastanienallee in Otto-Himpel-Allee umbenannt.

"1978 war es eine Sensation, dass ein Sozi aus der Pfalz den Bürgermeistersessel in Iffezheim eroberte. Du hast mit taktischem Geschick Deine sozialen Grundsätze im Gemeinderat, trotz SPD-Minderheit, in die politischen Entscheidungen einfließen lassen und Dich vor Beschlüssen in der Bevölkerung umgehört, gut zugehört, dann abgewogen und dadurch das Ansehen der Sozis verbessert. Die beiden Wiederwahlen und die breite Zustimmung im Gemeinderat bestätigen Dein überlegtes Wirken", lobte Harald Schäfer für die SPD den Jubilar.

"Ob der großen Ehre des Empfangs und der zahlreichen Gäste bin ich eigentliche sprachlos", sagte Himpel sichtlich bewegt. Mit einer roten Rose bedankte er sich bei seiner Frau Erika, die er als gute Seele der Familie bezeichnete, in der er immer Rückhalt erfahren habe.

"Es war schwierig, die 72 Kastanienbäume an den Mann zu bringen, aber ein Pfälzer gibt nicht auf", erinnerte sich Himpel und fügte verschmitzt lächelnd eine Anekdote an, die sich 1978 bei einer Fahrt mit Karl Merkel zugetragen habe. Merkel wurde von einem Passanten informiert, dass ein Pole zum Papst gewählt wurde, worauf dieser nach kurzer Bedenkzeit konterte "wenn in Iffezheim ein Sozi Bürgermeister werden kann, kann auch ein Pole Papst werden".