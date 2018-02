Verjüngte Führungsriege und ambitionierte Ziele

Zuvor blickte Miereisz auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Sie dankte den Alten Herren für einige größere Arbeitseinsätze und allen weiteren Helfern. Ferner stellte sie den Einsatz von Sebastian Thern und Andreas Schäffer heraus, die seit dem Weggang von Trainer Christian Hofmeier die erste beziehungsweise zweite Mannschaft coachen. Besonderen Dank sprach Miereisz-Fritz zudem den Trainern der Damenmannschaft sowie den Schiedsrichtern des Vereins und weiteren Funktionsträgern aus. Mit Freude teilte sie mit, dass sich mit Max Poetsch ein Jugendspieler zum Schiedsrichter habe ausbilden lassen. Er könne ab der kommenden Runde seines Amtes walten.

Der Kassenbericht wurde mit zufriedenstellendem Ergebnis von Andreas Fritz vorgelegt, der die Finanzen kommissarisch verwaltet hatte. Peter Heidl und Willi Heck bestätigten die ordnungsgemäße Buchführung.

Für die Vorsitzende war danach der Moment gekommen, allen Weggefährten zu danken. Wie bei der Jahreshauptversammlung 2017 angekündigt, sei es nun "an der Zeit, das Amt in neue Hände" zu legen. Als erste Frau in der Spitzenposition schrieb Miereisz-Fritz ein bemerkenswertes Kapitel in der Geschichte des 1906 gegründeten Vereins. Sie war zehn Jahre lang Vorsitzende und davor zwölf Jahre Schriftführerin. Begonnen hatte ihre "Fußballkarriere" einst als Jugendtrainerin.

Nach dem Dank an die verdiente Vereinslenkerin übernahm Robert Lambert die Leitung der Wahlen. Zum Vorsitzenden wurde mit 45 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung Mattin Hormozi gewählt. Als Nachfolger des stellvertretenden Vorsitzenden Siegfried Eisen, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, wurde Dirk Pfaff gewählt. Die Kasse wurde Pascal Schwamberger anvertraut, zum Werbeleiter wurde Torben Schramm bestellt, zum Jugendleiter ließ sich Armin Haberstock wählen. Vorsitzender des Spielausschusses wurde Fabian Wenzel, der in diesem Amt Cem Bicer ablöst, der in Personalunion auch Werbeleiter war.

Der neue Vorsitzende stammt aus Köln, er wohnt in Knielingen, wo er beim VfB aktiv war. Wie er im Pressgespräch berichtete, habe er sich vor eineinhalb Jahren von seinem Chef nach Durmersheim lotsen lassen. Hormozi fühlte sich offenbar auf Anhieb wohl, ließ sich vor einem Jahr zum dritten Vorsitzenden wählen.

Zum Spielbetrieb befragt, berichtete er dem BT, dass die Suche nach einem Trainer "mit Hochdruck" laufe. Man stehe vor "finalen Gesprächen". Daneben gelte es, den Kader zu verstärken. Um in der Bezirksliga auf Dauer bestehen zu können, benötige man außerdem Strukturen, deren Schaffung man als wesentliche Herausforderung betrachte. Wie Werbeleiter Schramm zu verstehen gab, sieht man als wichtigste Zukunftsressource die Jugendarbeit an, die man deshalb enger mit dem Geschehen verbinden wolle.

Hormozi zeigte sich zuversichtlich, den "Generationenwechsel" erfolgreich gestalten zu können. Dafür baue man auch auf den Rückhalt der vielen "Kern- und Herzensmitglieder", blickte er auf einige Urgesteine, die in der Versammlung mit großem Interesse in Erscheinung traten.