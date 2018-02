"Jugend musiziert": Hohes Niveau beim Preisträgerkonzert

Rust

Neue "Miss Germany" gekürt Rust (dpa) - Die Studentin Anahita Rehbein aus Stuttgart ist die neue "Miss Germany". Die 23-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 21 Konkurrentinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren durch (Foto: dpa).

Baden-Baden

Hund beißt 12-Jährige Baden-Baden (red) - Ein 12 Jahre altes Mädchen wurde am Donnerstag von einem Hund in Steinbach gebissen. Der Vierbeiner hatte sich vermutlich erschrocken, als das Kind mit dem Tretroller an ihm vorbeifuhr. Das Mädchen wurde im Krankenhaus behandelt (Symbolfoto: red).