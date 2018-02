80 Ehrenamtliche verpassen Moses letzten Schliff

Durmersheim - Bühnenhandwerker Rainer Bertsch ist geschäftig mit dem Metermaß in der Pfarrkirche St. Dionysius / Jugendkirche "Via" unterwegs. Torsten Feil, Chef des Bühnenbaus, macht sich mit ernster Miene Notizen. "Die Bühne ist noch nicht ganz fertig", informiert Elke Voss, die mit der Choreografin und Tanztrainerin Simone Feil die Regie für das Bibelmusical "Moses: Der Stab Gottes" übernommen hat. Die Gesamtproben laufen aktuell auf Hochtouren.

Die Sakristei ist zur Nähstube umfunktioniert, Kekse stehen dort als Nervenfutter bereit. Alise Janikovits und Ursula Ernst passen Kostüme an. Janikovits entwarf die Designs, zehn Schneiderinnen setzten ihre Entwürfe um. "Der Clou ist die Ruck-Zuck-Verwandlung von Hebräern in Ägypter; ein Druckknopf am Kostüm sowie eine Drehung der Kopfbedeckung machen die Metamorphose perfekt", verrät eine Darstellerin begeistert. Die Outfits als farbenprächtiger Blickfang stehen in krassem Kontrast zur modernen Bühne ohne Schnickschnack, wo lediglich multifunktionalen Würfeln große Bedeutung zukommt. Projektionen (Marcel Lang, Christian Olbrich) auf eine breite Leinwand ersetzen aufwendige Requisiten, simulieren alle notwendigen Szenerien. Rechts vom Altar entsteht eine Pyramide, unter der die Liveband bei den Aufführungen die Musik liefert. Als Gitarrist mit dabei ist Gemeindereferent und Religionspädagoge Dieter Janikovits. Er schrieb das Textbuch, komponierte die Songs. Rock, Pop und Balladen werden zu hören sein. Die Choreinstudierungen teilen sich Saskia Burjack, Michaela Ernst und Tina Sortino. Mit rund 8000 Euro hat die katholische Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein das Musical vorfinanziert. 80 Ehrenamtliche arbeiten mit viel Herzblut und Feuereifer daran, dass der biblische Stoff, der mehrfach große Kinoleinwände eroberte, auch als Singspiel in Durmersheim und über die Ortsgrenzen hinaus seine Wirkung auf das Publikum nicht verfehlt, denn nach der Uraufführung am 10. März und einer weiteren Vorstellung am 11. März geht das Musical bis Ende 2020 überwiegend in Baden-Württemberg auf Tournee. Alle Hauptrollen sind doppelt besetzt. Bernhard Neu und Joseph Sortino stellen den Pharao Ramses II. dar. Wie fühlt man sich als moderner Mann und Familienvater beim Hineindenken in den Charakter eines als Gott verehrten, absolutistischen Herrschers? Neu sagt. "Die Bibel ist brandaktuell; ich hoffe, dass sich durch das Stück die Menschen fragen, wie viel Ramses in jedem von uns steckt." Er wünscht sich: "Vielleicht hilft unser Musical als Anregung, wieder die Grundsätze unserer Religion und unserer Gesellschaft zu begreifen; diese handeln von Nächstenliebe und nicht von Herrschaft." Eine sentimentale Bedeutung hat laut Janikovits der Stab des Moses. Das Requisit hielt bereits in den Jahren 2000 bis 2004 in dem Musical "König David" der vor zwei Jahren verstorbene Joachim Jonczyk, einer der Pioniere der Jugendkirche, als Prophet in Händen.

Wer noch keine Karten für die Vorstellungen in Durmersheim gekauft hat, muss sich sputen, denn sie werden knapp. Erneut ist das Musical am 21. und 22. April in der Kirche St. Gangolf in Dudenhofen bei Speyer zu sehen sowie am 13. und 14. Oktober im Pfarrheim St. Bernhard in Muggensturm.