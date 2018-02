Volmer: "Wir müssen gerecht bleiben"

(yd) - Keine ausländischen Neukunden mehr - diese Entscheidung der Essener Tafel hat vergangene Woche deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Die Verantwortlichen dort hatten sich dazu entschlossen, vorerst nur noch deutsche Bedürftige bei der Verteilung kostenloser Lebensmittel zu berücksichtigen.

"So eine Entscheidung käme bei uns in Rastatt nie infrage", sagt Hans-Jochen Volmer, Vorsitzender der Rastatter Tafel. In Rastatt sei man vor anderthalb Jahren in einer ähnlichen Situation gewesen: Die Waren waren knapp, die Kundenkartei wuchs: Damals sei dann beschlossen worden, kurzzeitig keine neuen Kunden mehr in jene Kartei aufzunehmen - "und das galt dann für alle, egal ob Deutsche oder nicht". Inzwischen nehme man aber natürlich wieder Kunden auf.

"So wie die das in Essen machen, das geht nicht", zeigt sich Volmer überzeugt. Die Maxime der Rastatter Tafel sei es von jeher gewesen, jedem zu helfen, der Bedarf habe. "Und da kann ich doch nicht nach der Nationalität unterscheiden. Wir müssen gerecht bleiben." Zumal man sich in Rastatt laut Volmer "ein klares Eigentor" schießen würde, schlösse man die ausländischen Kunden aus: Sie machen einen großen Anteil derer aus, die Woche für Woche auf die Angebote des Tafelladens in der Stettiner Straße zurückgreifen

Insgesamt haben rund 2500 Menschen einen Berechtigungsausweis für den Tafelladen in der Barockstadt. Um ihn zu bekommen, bedarf es einer Bestätigung durch das Sozialamt. 1200 dieser Kunden kommen regelmäßig, um bei der Tafel einzukaufen. Um sie kümmern sich 80 Ehrenamtliche und zehn Angestellte.