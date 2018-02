Abends geht die Schranke runter Rastatt (dm) - Nach wie vor herrscht im Umfeld der Lokale "Hopfenschlingel" und "Avocado" sowie dem benachbarten Discounter Aldi an der Ecke Lützower-/Karlstraße in Rastatt Klärungsbedarf in Sachen Parkplatzsituation. Erst neulich samstagabends, so beobachtete ein BT-Leser, standen nach einem Gaststättenbesuch gegen 21.30 Uhr vorwiegend Gäste aus weiterer Entfernung (Gießen, Stuttgart, Frankreich) verwundert hinter verschlossenen Schranken des gegenüberliegenden Aldi-Parkplatzes, auf dem sie - der Parkplatzsituation geschuldet - ihre Autos abgestellt hatten. Ohne Möglichkeit, das Fahrzeug über eine Kontaktnummer wieder auszulösen, sei es für diese eine lange Zeit gewesen bis Montag, in der sie sich möglicherweise für zwei Nächte einlogieren mussten... Tatsächlich weisen Warnschilder an beiden Seiten der Einfahrt auf die Tatsache hin, dass der Discounter-Parkplatz außerhalb der Öffnungszeiten verschlossen wird - "unbeleuchtet und unscheinbar", so die Leserkritik -, aber auch neben der Eingangstür zum "Hopfenschlingel" selbst befindet sich ein Hinweis. Verwirren mag manch Beobachter, dass die Schranke bisweilen gleichwohl oben blieb. Pech indes, wer daraus ableitete, dass die Hinweise vielleicht nicht ernst zu nehmen seien. Hintergrund: Nachdem es trotz einer Vereinbarung mit der Gastronomie zwecks Überwachung des Parkplatzes während der Öffnungszeiten zu erheblichen Behinderungen der Aldi-Kunden gekommen sei, die für ihren Einkauf keine Parkplätze fanden, entschied der Discounter, den Platz abends zu verschließen. Wie das Unternehmen mitteilt, sei es in der Folge jedoch zu teilweise erheblichen Sachbeschädigungen an der Schließanlage gekommen. Es treffe daher zu, dass der Parkplatz aufgrund der Schäden immer mal wieder nicht verschlossen war. Daraufhin wurden die Schranke verstärkt, hochwertigere Schlösser eingesetzt und eine Videoüberwachung installiert. Seither ging die Zahl der Beschädigungen zurück, so das Unternehmen. Und: "Womöglich ist so der Eindruck entstanden, der Parkplatz sei erst in letzter Zeit häufiger verschlossen gewesen als zuvor." Man bedaure sehr, dass Gäste aus größerer Entfernung unter diesen Maßnahmen leiden mussten und entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten. Um die Information für Fremdparker neben den bestehenden Hinweisschildern und der Abgrenzung zum öffentlichen Raum zu verbessern, werde man zusätzliche Schilder anbringen. Sie sollen auch Personen, die den Parkplatz zu Fuß verlassen, auf die nächtliche Schließung hinweisen. Zudem werde das Unternehmen die Treppe im hinteren Teil des Parkplatzes nahe der Lokale entfernen lassen, damit nicht der Eindruck entsteht, eine Benutzung des Parkplatzes durch Gaststättenbesucher sei vorgesehen. Eine Initiative der Gastronomen für weitere Maßnahmen würde man begrüßen. "Wir hoffen, dass dies in Zukunft dazu beiträgt, dass unsere Kunden weiterhin ungestört einkaufen können und niemand nach einem netten Abend auf sein Auto verzichten muss." "Hopfenschlingel"-Chef Ralf Wagenblast äußert Verständnis für Aldi, weiß von "rücksichtlosen Parkern". Er weist aber auch darauf hin, dass die Parkplätze - auf dem Grundstück seiner Gaststätte stehen 60 zur Verfügung - in der Regel unter der Woche ausreichten. Gerade aber, wenn bei ihm, im "Avocado" und dann auch noch in der Sporthalle der Realschule gleichzeitig Veranstaltungen stattfinden, werde es problematisch. Eine Anfrage, ob er ein Stück Gelände des angrenzenden Landesarchivs kaufen könne, um es in Parkplätze zu verwandeln, so Wagenblast, verlief bislang erfolglos. Es nur zu mieten, wie angeboten, komme aufgrund des Umgestaltungsaufwands nicht infrage. Zumal die Situation offensichtlich nicht so sei, dass man deshalb ernsthafte Beschwerden von Besuchern habe. "Es gibt im Umkreis schon Parkplätze", stellt Wagenblast fest, auch wenn die vor dem Lokal besetzt sind. Dafür müsste man bereit sein, 100 Meter zu Fuß gehen.

