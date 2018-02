Noch weitere Bürgermeister für den Frieden gewinnen

Neben den Schweigekreisen auf dem Rastatter Marktplatz, die zu so etwas wie dem "Markenzeichen" des Bündnisses geworden sind, sollen 2018 noch diverse andere Veranstaltungen den Frieden in den Fokus rücken. So ist unter anderem am Samstag, 7. Juli, 15 Uhr, ein Stadtrundgang geplant - Titel: "Meine 300 Jahre Krieg und Frieden in Rastatt". Man wolle den Frieden ganz konkret erfahrbar machen, betonte Istar Buscher, als Vertreter der Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK) auch Mitglied des Aktionsbündnisses, gestern im Rahmen eines Pressegesprächs. Neben der DFG sind auch Vertreter der regionalen Vereinigungen Basis für Frieden, Brücke für den Dialog, der Friedenskrippe der Johannesgemeinde, aber auch des Bündnisses gegen Faschismus und Rassismus Mitglieder der Aktionsgemeinschaft. Mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen wolle man die Menschen in und um Rastatt ansprechen, ein Zeichen setzen gegen den Krieg und einen Anstoß zum Frieden geben.

Geplant ist unter anderem ein Vortrag zu den psychosozialen Folgen der Kriege des 20. Jahrhunderts - immerhin jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs in diesem Jahr zum 100. Mal, aber auch eine Exkursion zum Ukrainer-Denkmal auf dem Rastatter Stadtfriedhof, der Besuch des Weltkriegsmuseums am Hartmannsweilerkopf oder eine Filmveranstaltung (gezeigt werden soll "Im Westen nichts Neues") sind geplant, die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Ein besonderes Anliegen ist den Mitgliedern des Bündnisses der Beitritt der Bürgermeister der Region zur Organisation "Mayors for Peace" - der Rastatter OB Hans Jürgen Pütsch sowie seine Baden-Badener Amtskollegin Margret Mergen sind bereits Mitglieder in der Vereinigung von Bürgermeistern, die sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen. Auch Hubert Schnurr, OB von Bühl, zog im vergangenen Jahr nach. Den drei Rathauschefs soll deshalb in diesem Jahr der "Basis-für-Frieden"-Preis verliehen werden. Jetzt gelte es aber, auch die anderen Bürgermeister des Landkreises zu animieren, Mitglied zu werden und aktiv am Frieden mitzuarbeiten, sagte Wilfried Ludwigs von Basis für Frieden gestern.

Natürlich wollen die Verantwortlichen des Aktionsbündnisses auch in diesem Jahr weiterhin ihre Schweigekreise veranstalten. Termine sind jeweils samstags am 10. März, 12. Mai, 7. Juli und 15. September von 11 bis 12 Uhr vor dem Rastatter Rathaus. Teilnehmen kann jeder, der sich mit dem Thema Frieden auseinander setzen will.

"Wir wollen einen Anstoß geben, sich für den Frieden einzusetzen. Und für manche bietet der Schweigekreis auch Zuflucht und Stärkung", so Wenz Wacker, Pfarrer der evangelischen Johannesgemeinde und Initiator des Aktionsbündnisses. Viele positive Begegnungen seien dabei entstanden.

"Und so wird es auch weiter gehen", zeigte sich Istar Buscher überzeugt: "Die Friedensbewegung war niemals tot. Sie lebt. Und das ist wichtig."

www.Rastatter-Frieden.de