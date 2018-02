Tempo 30 auf knapp 200 Metern

Die neue Vorschrift der Straßenverkehrsordnung besagt, dass das Tempo auf maximal 30 km/h beschränkt werden kann, wenn sich unmittelbar an der Straße Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horte, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser befinden.

Da das auf die Bietigheimer Rheinstraße zutrifft, stellte die Gemeindeverwaltung zwei Anträge ans Landratsamt, resümiert Bürgermeister Constantin Braun im BT-Gespräch. Zum einen forderte man ein Tempolimit im Bereich des betreuten Wohnens, da die Anwohner teilweise in ihrer Mobilität stark eingeschränkt und dadurch besonderen Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt seien, heißt es in dem Antrag.

Des Weiteren versuchte die Gemeinde, eine Tempo-30-Zone für den Bereich des Pflegeheims "Haus Edelberg" sowie der Bietigheimer Gemeinschaftsschule zu erwirken. Das scheiterte jedoch daran, dass beide Gebäude in der Tullastraße liegen, die parallel zur Rheinstraße verläuft. Die Vorgabe lautet nämlich, dass die zu schützenden Einrichtungen einen direkten Zugang zu der betreffenden Straße haben müssen. "Dort bestand rechtlich leider keine Möglichkeit, das Tempo zu reduzieren", erläutert Rathauschef Braun.

Um die Situation entlang der Straße, die seit Jahren Probleme bereitet, weiter zu verbessern, will die Gemeinde im Bereich der Kreuzung Rheinstraße/Kirchstraße neun Stellplätze schaffen, um den Parkdruck zu lindern.

Im Gemeinderat will man darüber hinaus noch vor dem Sommer darüber diskutieren, ob die neue 30er-Zone in der Rheinstraße mit Blitzern kontrolliert werden soll, kündigt Braun an.

Und es gibt noch weitere Pläne, um die Situation in der Rheinstraße zu entschärfen: Der Landkreis saniere immer wieder Straßendecken, angedacht sei das auch bei der Rheinstraße im Bereich von der Kirchstraße bis zum Feuerwehr-Gerätehaus. Wenn es so weit ist, will die Gemeinde die Arbeiten nutzen, um die Gehwege zu verbreitern.