Betreuungs-Engpässe werden beseitigt

Der Gemeinderat stimmte ohne Diskussion den Lösungen zu, die Bestandteil der Kindergartenbedarfsplanung für 2018 und 2019 sind. Dazu zählt auch der Neubau, das Landratsamt genehmigte den Bauantrag am 20. Dezember. Die Kosten für den Kita-Neubau belaufen sich auf knapp 5,4 Millionen Euro (Stand 3. Dezember 2017).

Aus dem sogenannten "Krippeninvestitionsprogramm", aus dem erstmals auch Mittel für die Bereitstellung von Plätzen für Kinder über drei Jahren gewährt werden können, beantragte die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 720000 Euro zur Schaffung von neuen zusätzlichen Betreuungsplätzen, 24000 Euro für Ausstattungsinvestitionen für eine Küche sowie weitere 11000 Euro zur Schaffung eines Rückzugsraums zur Inklusion von Kindern mit Behinderung.

Die Gemeinde Iffezheim ist seit März 2015 Mieterin der Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße 48. Eigentümerin des Gebäudes ist die katholische Kirchengemeinde Iffezheim-Ried. Die politische Gemeinde hat die Wohnung zur Flüchtlingsunterbringung angemietet. Nachdem nun die neue Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße 1 fertig ist, wird die Wohnung nicht länger für Flüchtlinge benötigt. Deshalb soll in der Wohnung Kindertagespflege angeboten werden. Durch das Jugendamt des Landkreises Rastatt konnten zwei Tagesmütter vermittelt werden, die voraussichtlich ab April Kleinkinder betreuen. Aufgrund der Größe der Wohnung wurde eine Erlaubnis für die Betreuung von bis zu zwölf Kindern erteilt, wovon jeweils sieben Kinder zeitgleich vor Ort sein dürfen. Das Angebot soll sich vorrangig an Kleinkinder zwischen ein und drei Jahren richten und täglich von 7 bis 14.30 Uhr erfolgen. Um zu gewährleisten, dass vorrangig Iffezheimer Kinder betreut werden, koppelt die Gemeinde eine Bezuschussung der anfallenden Betriebskosten an die Aufnahme von Iffezheimer Kinder. Die Bezuschussung idz bis Ende 2019 befristet. Danach soll entschieden werden, ob die Gemeinde die Tagespflegegruppe auslaufen lässt oder nicht. Die jährliche Miete bewegt sich laut Bedarfsplan zwischen 10000 und 15000 Euro. Zur Deckung der monatlichen Sachkosten gibt es von der Gemeinde Iffezheim einen Betriebskostenzuschuss von 3000 Euro.

Als weitere Übergangslösung soll in der Astrid-Lindgren-Schule ein 38 Quadratmeter großer Raum im Erdgeschoss zur Betreuung von Kindern ab drei Jahren angemietet werden. Seitens des Schulkindergartenleitungsteams wurde das Aufnahmekontingent auf maximal zehn Kinder begrenzt. Darüber hinaus werden strikte Regelungen einzuhalten sein, was die Nutzung der Gemeinfläche, die Bring- und Holzeiten, sowie die Geräuschentwicklung in der Einrichtung angeht.

An der Astrid-Lindgren-Schule soll es eine Außengruppe der Einrichtung St. Christophorus geben. Eine Betreuung wird dort von 7.30 bis 14 Uhr angeboten.

Der Kindergarten St. Martin bietet aktuell in der Igel-Gruppe Ganztagesbetreuung (GT) für 20 Kinder. In fünf Gruppen gibt es verlängerte Öffnungszeiten (VÖ). Zwischenzeitlich wird von einigen Eltern die Ausweitung der VÖ von 32,5 auf 35 Wochenstunden angefragt. Die Kirchengemeinde Iffezheim-Ried als Trägerin hat angeboten, eine VÖ-Gruppe in eine Mischgruppe umzuwandeln, um zehn VÖ-Plätze in zehn GT-Plätze umzuwandeln und auch die Öffnungszeiten der VÖ-Gruppen auf 35 Wochenstunden auszuweiten. Der Gemeinderat begrüßte diese Vorgehensweise.