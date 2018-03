Ein Boxer träumt von der großen Karriere

Rastatt/Durmersheim - Kamer Maloku ist ein Kämpfer - das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben. Er trainiert jeden Tag sehr hart, denn er hat ein großes Ziel vor Augen: Am 17. März wird der 29-jährige Profiboxer in der Altrheinhalle in Plittersdorf bei den Europameisterschaften im Supermittelgewicht der Global Union Boxing (GBU) seinen ersten Titelkampf bestreiten.

Für den Jungen aus dem Kosovo, der am 9. November 1988 in Mitrovica geboren wurde und seit 2003 in Durmersheim lebt, ist es die bisher größte sportliche Herausforderung, mit der er große Hoffnungen verbindet: "Ein Titelkampf öffnet Türen", weiß Maloku, der einen großen Traum hat: Er will einmal einen WM-Kampf bestreiten.

Die Vorbereitungen auf den Titelkampf mit einem neuen Trainer laufen auf Hochtouren. Zweimal täglich wird trainiert - jeden Morgen ist 10 bis 13 Kilometer Laufen oder 2000 Meter Schwimmen mit Zeitvorgabe angesagt, abends geht es dann zum Sparring ins Bulldogg-Gym Karlsruhe, das zusammen mit dem Stahlwerk Baden-Baden das Box-Event in Plittersdorf veranstaltet, bei dem auch talentierte Nachwuchsboxer präsentiert werden. Als Kamer Maloku als Zehnjähriger mit seinen Eltern und Geschwistern als Kriegsflüchtling nach Deutschland kam - der Vater war im Krieg angeschossen und an der Schulter schwer verletzt worden, wie Maloku berichtet -, hatte er es zunächst nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Neue Umgebung, fremde Sprache, andere Kultur. Neben der Schule jobbte er noch, um etwas Geld für die Familie nach Hause zu bringen. Er schloss seine Ausbildung zum Betriebselektroniker ab und war hobbymäßig in seiner Freizeit immer sportlich unterwegs. Zunächst spielte er intensiv Fußball. Anfang 2013 lockte dann der Kampfsport. Ein Freund nahm ihn mit in ein Trainingscenter in Gaggenau. Dort wurden die ersten Übungseinheiten absolviert. "Ich dachte, ich trainiere mal so mit", berichtet Maloku. Er habe Talent, bescheinigte ihm der Trainer und ermunterte ihn, Kämpfe zu bestreiten. Noch im selben Jahr trat der Wahl-Durmersheimer zu seinem allerersten Profi-Boxkampf in Zimmern vor 500 Zuschauern an - und verlor. Auch der zweite Profikampf in der Europahalle in Karlsruhe vor rund 5000 Zuschauern endete mit einer Niederlage. Er bereue es im Nachhinein, dass er so früh mit den Profi-Boxkämpfen angefangen habe, reflektiert Maloku, er sei körperlich zwar fit gewesen, doch habe ihm die Erfahrung gefehlt. Als er sich im Training dann auch noch eine Schulterverletzung zuzog, die operiert werden musste und eine längere Pause nach sich zog, schien es um die junge Sportlerkarriere bereits geschehen. Allerdings ließ sich der Boxer nicht unterkriegen.

Fünf Kämpfe mit Knockout beendet

Er weiß, dass Boxen kein ungefährlicher Sport ist. "Wenn man Boxen nicht mit dem Herzen liebt, dann kann man es auch nicht machen", sagt er. Er aber sei mit dem Herzen dabei. Also kämpfte er sich "mit eisernem Willen und Disziplin" zurück in den Ring.

Und dann wollte er es erst recht wissen: Er trainierte noch härter - mit Erfolg: Bei den nachfolgenden acht Profi-Kämpfen, die er überwiegend in Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Budapest bestritt, stieg er stets als Sieger aus dem Ring - fünf davon beendete er vorzeitig durch Knockout. "Die größte Angst eines Boxers ist es, zu verlieren. Es war bisher ein schwerer Weg. Ich habe keine Amateurerfahrung und trotzdem schon viel erreicht", bilanziert Maloku. Noch kann er seinen Lebensunterhalt nicht von seinem Sport bestreiten. Er hat aber bereits einige Sponsoren, die ihn in vielerlei Hinsicht unterstützen. Dazu gehört auch eine Firma, bei der er ganz normal arbeitet, wenn er nicht trainiert. Vor dem anstehenden Titelkampf in Plittersdorf (Gegner ist Attila Korda) habe er vier Wochen freibekommen, um sich ganz auf den Fight konzentrieren zu können, denn neben Technik und Taktik spielt auch der Kopf, die Psyche, eine große Rolle. Er sei gut vorbereitet und fühle sich mental stark, sagt Kamir Maloku mit einem freundlichen Lächeln, der in Plittersdorf unbedingt gewinnen will. Bis dahin muss er noch etwas Gewicht verlieren, im Supermittelgewicht darf er maximal 76,2 Kilogramm wiegen.

Sein sportliches Idol ist der ehemalige Schwergewichtsboxer Mike Tyson, der in etwa die gleiche Größe hat wie Maloku. Da dieser mit seinen 1,77 Metern meist kleiner ist als seine Gegner im Supermittelgewicht, könne er sich von Tysons Stil viel abschauen, meint der 29-Jährige schmunzelnd.