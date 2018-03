Schägner will mit Erweiterung hoch hinaus

Steinmauern - Westlich der Hoffelderbrücke soll neben dem Murgdamm ein im wahrsten Sinn des Wortes herausragendes Bauwerk entstehen. Die Firma Schägner hat vor, ein vollautomatisches Lager zu errichten. Es soll über dem Anlieferungshof entstehen, der auf drei Seiten von Betriebsgebäuden umgrenzt ist. Die Lieferzone, in der vier Lastwagen gleichzeitig zur Ent- oder Beladung an Rolltoren andocken können, soll erhalten bleiben. Sie soll von dem Erweiterungsbau sozusagen überdacht werden. Mit dem Lagerturm wird eine Gesamthöhe von 24,75 Meter erreicht, von der Straße aus gemessen. Das wären etwa 9,50 Meter höher als der höchste der den Hof einfassenden Gebäudeteile.

Am Dienstag wurde das Vorhaben im Gemeinderat vorgestellt, zu dessen Sitzung fünf Zuhörer erschienen waren. Es steckte im Tagesordnungspunkt, der den Bebauungsplan "Unter Hoffeld" als Überschrift hatte. Dieses Planwerk stammt aus dem Jahr 1997, es muss für das Vorhaben des Unternehmens, das seit 1954 Kunststoff-Erzeugnisse herstellt, geändert werden. Werner Gerhardt vom gleichnamigen Karlsruher Büro erläuterte den Entwurf der vorgesehenen Planänderung. Das Neubauprojekt sei durch die Regionalplanung abgedeckt, stellte Gerhardt fest, es müsse freilich auf die Randbedingungen Rücksicht nehmen, wie es die dort befindlichen Industriebetriebe bisher schon getan hätten. In direkter Nachbarschaft liegt das Wohngebiet "Wörtwiese". Das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe habe bisher schon gut geklappt, es werde auch in Zukunft gut funktionieren, war der Planer überzeugt.

Es sei bereits ein Lärmgutachten für das Vorhaben erstellt worden. Die Expertise habe ergeben, dass es nicht nur "gut verträglich" sei, sondern die Lärmemissionen sogar "etwas besser" würden, weil der Anlieferbetrieb durch den Überbau abgeschirmt würde. Ferner seien "Schattenstudien" durchgeführt wurden, um die diesbezüglichen Auswirkungen des neuen Lagertrakts auf die nahen Wohnhäuser zu ermitteln. Herausgekommen sei, dass das Gebäude in der Nachbarschaft lediglich im Dezember um 12 Uhr mittags "etwas verschattet" würde, um 16 Uhr gehe es wieder zurück. Der Schattenwurf sei demnach "marginal", meinte Gerhardt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans bleibe wie bisher als "eingeschränktes Gewerbegebiet" deklariert. Gerhardt ging noch auf einige weitere Festsetzungen etwa zu Dachformen, Fassaden und Einfriedungen ein sowie auf die Versiegelung. Es werde erlaubt, 90 Prozent der Grundstücksfläche zu überbauen, die restlichen zehn Prozent müssten "wirklich begrünt" werden.

Für Steinmauern ist das Projekt von Schägner noch aus anderen als nur baulichen Aspekten herausragend. Es gehe um "den betrieblichen Bedarf einer örtlichen Firma", lautete Gerhardts Formulierung. Bürgermeister Siegfried Schaaf hatte in seinen einleitenden Worten hervorgehoben, dass es sich um ein "prosperierendes Unternehmen" handele, das erweitern wolle. Die Vergrößerung sei erforderlich "um konkurrenzfähig zu bleiben", war in der Verwaltungsvorlage zu lesen und: "Die Sicherung des Fortbestands der Firma Schägner ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen."

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf der Bebauungsplanänderung einstimmig zu. Es gab keine Wortmeldungen. Schaaf ließ wissen, dass man sich nichtöffentlich im Vorfeld "intensiv" mit dem Bauvorhaben befasst und die Notwendigkeit gesehen habe, die Firma zu unterstützen. In die Höhe zu bauen sei besser, als Fläche zu verbrauchen. Da die Nachbarbebauung nicht beeinträchtigt werde, können dem Vorhaben zugestimmt werden.

Das Änderungsverfahren soll im beschleunigten Modus abgewickelt werden. Dadurch kann auf Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden. Es wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange beschlossen, die sich auf einen Durchgang beschränken soll.

Bürgermeister Schaaf sprach die Hoffnung aus, das gesamte Prozedere in etwa einem halben Jahr abschließen zu können, "auch im Interesse der Firma".