Gegen Vandalismus, für stärkeres Sicherheitsgefühl der Bürger

Auf die konzertierte Aktion hatten sich Stadtverwaltung und Polizeirevier verständigt, nachdem zunehmende Sachbeschädigungen in der Stadt zu beklagen und aus der Kommunalpolitik Forderungen nach einer Verstärkung des Ordnungsdiensts laut geworden waren.

In den Blick nehmen die Streifen vor allem jene Örtlichkeiten, in denen vermehrt Vandalismus vorgekommen ist oder die von Bürgern als "problematisch" eingestuft würden, sagt Revierleiter Heiko Baumgärtner. Dazu zähle der Bahnhofsbereich, der von vielen Bürgern immer noch als "Angstraum" empfunden werde, obwohl die Kriminalitätszahlen diese Bewertung nicht stützen, so der Polizeichef. Weitere neuralgische Punkte sind Pagodenburg/Badner Halle, Schloss-Galerie, Schlosspark sowie diverse Grünanlagen und Schulhöfe.

Man habe ein Lagebild erstellt und entsprechend ein Konzept entwickelt, das laufend bewertet werde, sagt der städtische Ordnungsamtsleiter Achim Schick. Die Streifen würden zu unterschiedlichen Zeiten laufen. Ob auch nachts, ließen die Verantwortlichen bei der Vorstellung des Projekts offen. Für Baumgärtner ist es in erster Linie sinnvoll, dass die Bevölkerung die Streifen wahrnehmen kann, damit das Sicherheitsempfinden gestärkt wird.

Die beiden Stadtpolizisten, die seit 2006 unterwegs waren und zuletzt wegen Kontrollen von Waffenbesitzern kaum noch in der Öffentlichkeit präsent waren, werden nun wieder verstärkt für die Streife eingesetzt - jeweils zu 80 Prozent, kündigt Schick an. Ob die beiden Streifen noch Verstärkung bekommen werden, ist derzeit noch offen. Zwar ist in den städtischen Haushaltsberatungen der politische Wille zur Aufstockung um zwei Stellen deutlich geworden. Allerdings werde die Verwaltung im Mai/Juni mit dem Thema noch mal in den Gemeinderat gehen, wenn man erste Erfahrungen des jetzigen Projekts ausgewertet habe und eine Verstärkung als notwendig erachte.

Das scheint keineswegs auf der Hand zu liegen. Denn Heiko Baumgärtner deutete an, dass nach ersten Erkenntnissen der Kriminalitätsstatistik in Rastatt im vergangenen Jahr Vandalismus und Gewalttaten gegenüber dem Vorjahr rückläufig waren. Aus Sicht von Ordnungsamtsleiter Schick fällt auf, dass sich Taten an bestimmten Punkten ballen. Erfreulich für die Ordnungskräfte: Die Aufklärungsquote sei im vergangenen Jahr "ungewöhnlich hoch" gewesen, berichtet Schick. Bei etwa der Hälfte der 55 Vandalismus-Taten habe man die Täter gefunden - aufgrund von Hinweisen, Zeugenbefragungen, aber auch dank des Einsatzes einer Kamera beim Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Weitere Verwendungen von "Kommissar Technik" seien momentan nicht geplant, da der Video-Einsatz aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur bei besonderen Auffälligkeiten von Straftaten gerechtfertigt sei.

Eine klare Absage erteilen sowohl Baumgärtner als auch Schick dem Einsatz von ehrenamtlichen Kräften im Ordnungsdienst. Im Rastatter Revier ist mittlerweile ohnehin kein "Polizei-Freiwilliger" mehr im Einsatz. Und auch im Rathaus will man sich ganz auf hauptamtliche Kräfte verlassen.