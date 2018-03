Probleme mit Hundehaufen

Durmersheim - In vielen Städten müssen Hundehalter ein Bußgeld fürchten, wenn sie mit ihrem Vierbeiner spazieren gehen, ohne einen Kotbeutel mitzunehmen. Soweit will man in Durmersheim nicht gehen, um dem ständigen Ärger mit Hundehaufen etwas entgegenzusetzen. Man will gar nichts ändern. In der Polizeiverordnung soll mit dem Delikt "Verunreinigung durch Hunde" so verfahren werden, wie seit 20 Jahren. Auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder fremden Vorgärten verrichtete Notdurft "ist unverzüglich zu beseitigen", lautet der entsprechende Passus.

Am Mittwoch wurde das leidige Thema wieder einmal im Ortschaftsrat besprochen. Anlass war die Neufassung der Polizeiverordnung der Gemeinde. Das bisherige Regelwerk wurde im April 1998 erlassen, es verliert kraft Polizeigesetz im April 2018 seine Gültigkeit. Bevor sich voraussichtlich im nächsten Monat der Gemeinderat mit der Neuauflage befasst, bekam der Ortschaftsrat Gelegenheit, sich zu äußern. Petra Dürrschnabel vom Ordnungsamt stellte dem Gremium die überarbeiteten Vorschriften vor. Hunde und Hundehalter waren in der Beratung, die ohne Zuhörer stattfand, großes Thema.

Ortsvorsteher Helmut Schorpp berichtete, dass es "rund um den Friedhof" trotz dort aufgestellter Tütenspenden und Abfallbehälter ständig Probleme mit Hundehaufen gebe. Es sei "ganz schlimm", bestätigte Karin Glied (CDU). Mehr Vorsorge könne die Gemeinde nicht treffen, beklagte Schorpp eine mangelnde Nutzung der Beseitigungshilfen. Wenn man Regeln aufstelle, sollte man sie auch durchsetzen, sprach sich der Ortsvorsteher für Kontrollen aus.

Glied wies außerdem auf Hinterlassenschaften von Pferden hin. Christian Kässinger (CDU) forderte, auch die Entfernung von Pferdeäpfeln zu verordnen. Als weiteres Ärgernis war von Katzen die Rede, die sich in fremden Gärten erleichterten. "Katzen sind Freigänger", sah Alexander Klein (SPD) keine Chance, Stubentiger oder ihre Besitzer zu erziehen.

Um "Hundehaltern zu helfen", regte Schorpp die Ausweisung von "Freilaufzonen" an. Glied schlug dafür den asphaltierten Feldweg vor, der von der Würmersheimer Straße in gerader Linie bis zum Reitverein führt.

Mit der neuen Polizeiverordnung sollen Hundeführer außerdem verpflichtet werden, ihre Vierbeiner innerörtlich an der Leine zu halten. Ebenfalls neu ist ein Paragraf "Lärm durch Tiere". Dieser solle zum Beispiel für Geflügel oder Papageien gelten, betonte Dürrschnabel. "Insbesondere Hunde", heißt es aber im Text, seien "so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird".

Das Taubenfütterungsverbot aus der alten Verordnung soll allgemein auf "wildlebende Tiere" ausgedehnt werden, ausdrücklich erwähnt werden Enten und Nutrias, die von gut meinenden Tierfreunden an Bächen oft reichlich mit Leckereien versorgt werden. Kurz gestreift wurden noch ein paar weitere Themen wie die Einhaltung der Nachtruhe oder die Befüllung von Altglascontainern, was eigentlich zwischen 22 und 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet ist. Hingegen soll die werktägliche Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr aus der alten Polizeiverordnung in der Neufassung wegfallen. Bezüglich der Werbung für Veranstaltungen soll die Anzahl der Plakate auf 20 je Ereignis begrenzt werden, was hauptsächlich auf kommerzielle Unternehmen gemünzt sei, wie Bürgermeister Andreas Augustin hervorhob. Bei Vereinen könne man großzügiger sein. Der Ortschaftsrat stimmte der Verwaltungsvorlage eingedenk der eingesammelten Anregungen einstimmig zu.

Bußgeld kann in Durmersheim auch verhängt werden - bis in vierstellige Höhen.