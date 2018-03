Bahn baut Versorgungsschacht

Bietigheim

Bietigheimer Bahnsteig wird saniert Bietigheim (hli) - Die Deutsche Bahn will die Bahnsteige am Bietigheimer Bahnhof sanieren. Ziel neben der Erneuerung ist laut Bürgermeister Constantin Braun ein barrierefreier Zugang. Es soll ein taktiles Leitsystem geben und der Bahnsteig höher gesetzt werden (Foto: Hliza).

Rastatt

Rheintalbahn: Verfahren zieht sich Rastatt (lsw) - Das Schlichtungsverfahren wegen des Riesenschadens beim Bau des Tunnels für die neue Rheintalbahn in Rastatt zieht sich in die Länge. Es sollte ursprünglich nur sechs Monate dauern. Das gesamte Tunnelbauprojekt wird wohl erst 2024 fertig (Foto: dpa).

Bühl

Haushalt 2018 verabschiedet Bühl (gero/sie) - Dem "sichersten Haushalt" im siebten Amtsjahr von Oberbürgermeister Hubert Schnurr erteilte der Bühler Gemeinderat gestern Abend seinen Segen. Bei einem Ergebnishaushalt von 85 Millionen Euro fällt ein Überschuss von 7,4 Millionen Euro ab (Foto: Margull).