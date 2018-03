Gemeinde nimmt neuen Kredit auf

Malsch - Das neue doppische Haushaltsrecht, auf dessen Grundlage die Gemeinde Malsch zum ersten Mal ihr Budget für das Jahr 2018 erarbeitete, soll den Bürgern und den politischen Gremien mehr Transparenz ermöglichen. Am Dienstabend verabschiedete der Malscher Gemeinderat mehrheitlich das über 800 Seiten starke Zahlenwerk. Dagegen stimmten Manfred Ochs (Für Völkersbach), der Völkersbacher Ortsvorsteher Norbert Koch (FW) und Albert Ochs (CDU).

Eigentlich waren sich Bürgermeister und Gemeinderat darüber einig, auf Haushaltsreden in diesem Jahr zu verzichten, doch gingen Information und Aufklärung alle etwas an, erläuterte Bürgermeister Elmar Himmel. In Malsch müsste man die gesamtpolitische Lage im Blick haben, so Himmel mit einem Seitenhieb auf ein gewisses Ortsteildenken. Nur so könne man die Gesamtsituation verstehen und notwendige Entscheidungen akzeptieren.

Knapp 15 000 Einwohner zähle die Gemeinde, die attraktiv für junge Familien sein, gute Bildungseinrichtungen in Kindertagesstätten und Schulen vor Ort anbieten und den demografischen Wandel gestalten möchte. Geklärt werden müsste aber, wie groß Malsch durch weiteres Wachstum werden sollte, da in absehbarer Zeit die Fortschreibung des Flächennutzungsplans angegangen werden müsse. Himmel verheimlichte nicht, dass auch in Zeiten von guten Einnahmen die kommunalen Aufgaben sowohl personell als auch finanziell nur bedingt abzuarbeiten und zu erfüllen seien. Mit großen Investitionen in den Hochwasserschutz würden Wohn- und Gewerbeeigentum der Bürger geschützt.

Im Haushalt 2018 stehen ordentliche Erträge von insgesamt 36,46 Millionen Euro. Die meisten Einnahmen sprudeln in Höhe von rund 21,23 Millionen Euro aus den Steuern. Die Zuweisungen vom Land betragen 7,58 Millionen Euro.

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt wurden mit einem Volumen in Höhe von 36,92 Millionen Euro festgesetzt. Hierin enthalten sind die Personalkosten in Höhe von 9,39 Millionen Euro. Die Gewerbesteuerumlage schlägt mit 1,57 Millionen Euro, die Finanzausgleichsumlage mit 4,44 Millionen Euro und die Kreisumlage mit 6,23 Millionen Euro zu Buche.

Nach dem neuen kommunalen Doppik-Haushaltsrecht hätte die Gemeinde mit einem Defizit in Höhe von 458 000 Euro im Ergebnishaushalt den Ausgleich nicht erreicht und muss diesen Betrag aus der Rücklage entnehmen. Nach altem Haushaltsrecht hätte sich eine Zuführungsrate aus dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,6 Millionen Euro ergeben, wie Kämmerer Harald Becker erklärte. Ab dem Jahre 2020 muss der Ergebnishaushalt nach dem neuen Recht ohne Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden, weshalb weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Einnahmen und Reduzierung der Ausgaben vonnöten sind.

Eingestellt in den Haushalt sind in diesem Jahr Baumaßnahmen in Höhe von rund neun Millionen Euro. Die wichtigsten Investitionen sind unter anderen die Hochwasserschutzmaßnahme Aufdimensionierung Dorfbach (4,5 Millionen Euro), Jugend- und Familienzentrum (722 000 Euro), Anschaffung Löschfahrzeug HLF (470 000 Euro), Alte Schmiede (590 000 Euro), LED-Umrüstungen in Schulen und Hallen (282 000 Euro), Hans-Thoma-Schule Restfinanzierung Bauvorhaben 1 (140 000 Euro). Um alle Aufgaben erfüllen zu können, muss die Gemeinde Malsch einen neuen Kredit in Höhe von 2,34 Millionen Euro aufnehmen. Für Baumaßnahmen bis in das Jahr 2021 musste eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,17 Millionen Euro ausgewiesen werden.

Noch 1,17 Millionen Euro sollten zum Jahresende 2017 im Sparstrumpf der Gemeinde sein, doch könnten sich diese aufgrund von Mehreinnahmen bei den Einkommenssteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen erhöhen. Zudem konnte Kämmerer Becker die erfreuliche Nachricht überbringen, dass der Verwaltungshaushalt 2017 voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 5,15 Millionen Euro erwirtschaftet. Geplant war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,27 Millionen Euro.