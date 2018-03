Betriebsrat zersplittert

Rastatt (red/ema) - Alle Warnungen, von der IG Metall bis selbst zu Daimler-Chef Dieter Zetsche, haben die "Revolte" nicht aufhalten können. Im am Donnerstag gewählten neuen Betriebsrat des Rastatter Benz-Werks kommt es zur Lagerbildung. Mitarbeiter der umstrittenen, dem rechtsextremen Spektrum zugeordneten Liste "Zentrum Automobil" haben drei Plätze im 35-köpfigen Gremium erobert. Laut Mitteilung der IG Metall haben rund 5500 Beschäftigte ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlbeteiligung betrug damit 68 Prozent. Damit war das Werk in Rastatt der erste von insgesamt 37 Betrieben im Bereich der IG Metall Gaggenau, der gewählt hat. Fast alle weiteren Wahlen werden noch vor Ostern stattfinden. Die Zäsur im Rastatter Benz-Werk stand schon vor der Wahl fest. Denn erstmals gab es keine Persönlichkeitswahl, sondern es standen Listen zur Wahl. Erwartungsgemäß schnitt die "Rastatter Liste" um den amtierenden Betriebsratsvorsitzenden Ullrich Zinnert am stärksten ab. Allerdings musste man sich mit 20 Plätzen begnügen; die "Rastatter Liste" konnte eine starke Fragmentierung nicht verhindern. Ihr folgen die Gruppen "Zukunft - wir für euch" (fünf Plätze), "Mitarbeiterliste" (vier), "Zentrum - Rastatt" (drei), "Vor Ort" (eins), "Couragierte Kolleginnen und Kollegen" (eins), "Von Kollegen für Kolleginnen und Kollegen" (eins). Leer ausgegangen sind die "Nachtschichtler" und die "Christliche Gewerkschaft Metall". 29 der 35 Betriebsräte sind Mitglieder der IG Metall. Die Gaggenauer IGM-Chefin Claudia Peter führt das Ergebnis auf Diskussionen in der Belegschaft zu vielen betrieblichen Themen zurück. "Das ist spürbar", sagt die Metallerin. Sie ist dennoch zuversichtlich: "Zwischen den Listen wird es sicher zu vielen Möglichkeiten der Zusammenarbeit kommen." Und der Betriebsratsvorsitzende Ullrich Zinnert wird in der Pressemitteilung so zitiert: "Nach der ersten Listenwahl nach einem Vierteljahrhundert sehen wir uns mit diesem Ergebnis einer neuen Ära der Betriebsratsarbeit gegenübergestellt. Zukünftig bedeutet das mehr denn je, ein gemeinsames Werteverständnis zu etablieren, das auf Kooperation, Respekt und dem Willen zur Lösung im Sinne der Belegschaft basiert." Mit Blick auf den Erfolg des "Zentrums Automobil" erklärt die IG Metall, eine Haltung der Grundsatzopposition schade einer lösungsorientierten Interessenvertretungsarbeit. Es sei nun wichtig, "dass sich das neue Gremium starkmacht für die Zukunftsthemen und aus der Heterogenität der Beschäftigten ein Arbeitsprogramm entwickelt, das Schutz und Gestaltung im Fokus hat. Sicherheit in der Veränderung ist dabei wichtig", so Claudia Peter. Die Unterstützung und gemeinsame Arbeit erstrecke sich für die IG Metall auf alle, die den Wertekanon der IG Metall teilen. "Abschottung, Ausgrenzung, Diffamierung, Entwicklungsverhinderung - das ist mit der IG Metall nicht zu machen", betont Peter. Einen generellen Rechtsruck sieht sie im Ergebnis der Betriebsratswahl nicht.

