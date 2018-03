Schaltschränke für älteste U-Bahn der Welt

Iffezheim - Die Weltmetropole London und das beschauliche Rennbahndorf Iffezheim haben auf den ersten Blick nicht allzu viele Berührungspunkte. Seit kurzem allerdings liefert das Iffezheimer Unternehmen Schneider & Gemsa Schaltschränke mit elektronischen Komponenten für das Londoner Schienennetz. Hierzu zählt auch die London Underground, die älteste U-Bahn der Welt. Am Donnerstag besuchten Landrat Jürgen Bäuerle, Iffezheims Bürgermeister Peter Werler und Michael Weiß von der Wirtschaftsförderung des Landkreises den Betrieb im Industriegebiet.

Vor 31 Jahren gründete der gelernte Maschinenbaumechaniker Andreas Schneider mit seiner Frau Renate ein Fertigungsunternehmen und "wagte mit drei Mitarbeitern den Sprung in die Selbstständigkeit". Neben dem Werk in Iffezheim produziert die Firma seit 2000 auch in Tschechien und arbeitet als Systemlieferant weltweit mit Herstellern zusammen. "Eine Tankförderpumpe für den Mercedes-Pagoden war die Geburtsstunde des Unternehmens", erzählt Andreas Schneider. Drei Jahre nach der Existenzgründung beschäftigte Schneider schon 50 Mitarbeiter.

Andreas' Bruder Thomas, Maschinenbaumechaniker und Betriebswirt, ist 1989 in den Betrieb eingestiegen. Andreas Schneider und Thomas Gemsa haben die Geschäftsführung in Iffezheim inne, Bruder Thomas ist in Tschechien unterwegs und für das dortige Werk verantwortlich. Aktuell hat die Firma 55 Mitarbeiter in Iffezheim und 130 Angestellte im tschechischen Usti nad Labem, das zwischen Dresden und Prag liegt.

Aktiv ist das Unternehmen in den Geschäftsbereichen der Automobilbranche, der Industrietechnik und Medizintechnik. "Unsere Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung, Technik, Fertigung und Management", beschreibt Andreas Schneider. Die Fertigungsleistungen sind dabei in Baugruppenfertigung, Geräte- und Apparatebau, Kabelkonfektion, Kunststofftechnik und Endmontage gegliedert.

Nachdem im Jahr 2001 die Thomas Gemsa GmbH aus Bühl eine 75-prozentige Tochter der A. & Th. Schneider GmbH geworden ist, sind die Firmen 2010 zur Schneider & Gemsa GmbH verschmolzen. Eine Kooperation mit der fränkischen Oechsler AG, mit der man zusammen im Jahr 2006 in Rumänien einen dritten Standort errichtete, wurde nach der Wirtschaftskrise 2011 wieder beendet. "Früher haben wir zu 100 Prozent für die Automobilbranche gearbeitet. Die Entwicklung geht aber auch an uns nicht vorbei", schildert Gemsa.

Für die Zukunft hat der Betrieb indes schon die Weichen gestellt. Andreas Schneiders Kinder Alexander und Romina haben ihre Aufgaben beim Systemlieferanten gefunden und denken zukunftsorientiert: "Ich beschäftige mich momentan mit der strategischen Unternehmensentwicklung", sagt Alexander Schneider. Vor rund vier Jahren wagte man sich zudem an einen neuen Geschäftsbereich und begann mit der Fertigung einer Steuerung von Operationstischen.

Weniger der Fachkräftemangel, sondern die "schlechte Internetverbindung" ist laut Alexander Schneider eines der größten Probleme, die das Unternehmen momentan hat. Dafür stellte Landrat Bäuerle in Aussicht, dass die Situation verbessert werden soll. "Wir hoffen, dass zum Ende des Jahres die Bagger anfahren können, um hier mit den Arbeiten zu beginnen." Dies sei auch notwendig, um der Konkurrenz am Markt Paroli bieten zu können, betonen die Verantwortlichen, denen vor der Zukunft trotzdem nicht bange ist.