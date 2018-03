In Filzpantoffeln zur Entschleunigung Rastatt (xes) - Wenn Sie, verehrte Leser, gerade diesen Artikel überfliegen, checken Sie auch gleichzeitig Ihre E-Mails auf dem Handy, trinken einen Schluck aus der Kaffeetasse, machen in Gedanken Pläne für den heutigen Tag, legen Termine fest und hören mit halbem Ohr den Gesprächen am Esstisch zu? Willkommen in der modernen Zeittaktung! "Zeit - wer hat sie? Oder hat die Zeit uns?" Das neue Stück des Ensembles 99 (Regie und Konzeption: Maike Raguenet) beleuchtet vordergründig und hintersinnig mit überraschenden Momenten unsere moderne Zeitkultur. Bestimmen wir selbst über unsere Zeit, sind wir unter permanentem Zeitdruck, dürfen wir keine Zeit verlieren oder müssen wir Zeit sparen? Ungewöhnlich der Beginn der Vorstellung: Die Besucher werden aufgefordert, ihre Schuhe gegen Filzpantoffeln auszutauschen, bevor sie in die Reithalle gehen. Ungewöhnlich ist auch die Umkehrung der Raumzuordnung: Das Publikum hat die Wahl zwischen Liege- und Sitzplätzen direkt auf der Bühne; Kissen und Decken schaffen eine entspannte Atmosphäre. Die Tribüne, auf der die Tänzer und Schauspieler agieren, ist auf zwei Ebenen mit einer großen Leinwand im Hintergrund umgebaut. Aus den Musikboxen ist ein musikalisch aufbereiteter Sekundentakt zu hören, der "Master of Times", Sönke Frank, spielt live im Hintergrund Saxofon, während auf der Leinwand minutenlang ein beginnender Sonnenuntergang zu sehen ist. Die Zeit scheint still zu stehen. Raguenet setzt mit ihrem Konzept zu Beginn bewusst auf Entschleunigung: "Wir wollen ein anderes Zeitempfinden provozieren und eine Alternative gegenüberstellen." Während der Aufführung verpasst Gabriele Erben zur tieferen Entspannung jedem geneigten Zuschauer eine Schulter-und Nackenmassage. Ruhezeit. Tanzeinlagen, Monologe, Dialoge, Bild- und Filmsequenzen bilden dazu den Kontrast: Darstellungen unserer beschleunigten Zeit mit all ihren absurden und teilweise komischen Auswüchsen. Effizienzdenken bestimmt auch die Pflege-Zeit: Klaus Winterhoff spielt einen hilfsbedürftigen Senior, der von einer jungen engagierten Pflegerin, dargestellt von Judith Großmann, nach der Stoppuhr behandelt wird. Keine Zuwendung zu viel, denn Zeit ist Geld. Zeit-Management, Multitasking, Optimierungsbesessenheit und die damit verbundene Leistungsspirale haben den Menschen im 21. Jahrhundert im Griff. Bedeutet effiziente Zeitnutzung auch intelligente Zeitnutzung? Es gibt in der deutschen Sprache mehr als 1300 Worte, kurze Sinnsprüche und Zitate zum Thema Zeit, mehr als in jeder anderen Sprache. Was sagt das über uns aus? Der Regisseurin Maike Raguenet und dem Ensemble 99 glückt ein Theaterexperiment, das vor Kreativität strotzt und zum Nachdenken anregt - eine gelungene Auszeit für die Zuschauer. Wer sich die Zeit nehmen will, um das neue Stück anzuschauen, hat dazu Gelegenheit am 3., 15., 16. und 17. März, jeweils um 19.30 Uhr, in der Rastatter Reithalle.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben