Schützen "müssen in den sauren Apfel beißen"

Die Schützinnen und Schützen waren 2017 in allen Waffen- und Altersklassen bei Kreis-, Landes- und Bundeswettbewerben erfolgreich unterwegs, belegten durchweg vordere Plätze. Besonders die Jugend machte den Mitgliedern des Vereins viel Freude. So wurden Miriam Heise mit dem Luftgewehr in den Kreis- und Amelie Ziegler mit der Luftpistole in den Landeskader aufgenommen, Ziegler trainiert zusätzlich am Leistungszentrum in Pforzheim und wurde Schützen-Sportlerin des Jahres. Heise wurde zur Kreisjugendschützenkönigin gekürt.

"Dank des herausragenden ehrenamtlichen Engagements unserer Mitglieder, die insbesondere bei der Rennbahnbewirtung ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet haben, ist der Verein schuldenfrei", so Schatzmeister Leuchtner. Jetzt könnte man Rücklagen für die Instandhaltung des Schützenhauses bilden. Da dem Verein jedoch die Betriebserlaubnis für den Kleinkaliberstand entzogen wurde, müsse man einen fünfstelligen Betrag in Hochblenden investieren, ärgerte sich der Schatzmeister: "Seit 1925 betreiben wir ohne jeglichen Zwischenfall die Schießanlage, die von einem 4,50 Meter hohen Schutzwall umgeben und zusätzlich mit einem Zaun gesichert ist." Ändern lasse sich daran aber nichts, die 2012 vom Bundesinnenminister herausgegebenen Richtlinien schrieben dies zwingend vor. Der Bestandsschutz für Altanlagen sei aufgehoben. "Wenn wir weiterhin auf unserer Kleinkaliberanlage trainieren wollen, müssen wir in den sauren Apfel beißen", ergänzte Oberschützenmeister Christoph Neher.

Bürgermeister Peter Werler erinnerte bei seinem letzten offiziellen Besuch an den gemeinsamen Kraftakt, der zu Beginn seiner Amtszeit erforderlich war, um das Schützenhaus zu realisieren. "Sie hatten immer ein offenes Ohr für die Vereine, haben uns beim Bau des Vereinsheims mächtig geholfen und in Iffezheim eine Vereinsstruktur geschaffen, die von gegenseitigem Respekt und Hilfe geprägt ist", dankte der Oberschützenmeister dem zum Monatsende aus dem Amt scheidenden Bürgermeister.

Kreisjugendleiter Matthias Koffler überbrachte Grüße des Kreisverbands, gratulierte dem Verein zu der besonders erfolgreichen Jugendarbeit und dankte für die Ausrichtung von Kreismeisterschaften.

"Im Dorf geht schon der Spruch herum, wenn ihr Regen braucht, lasst den Schützenverein eine Veranstaltung ausrichten", blickte der Oberschützenmeister zurück. In diesem Jahr stehen am 11. März die Kreismeisterschaften Luftpistole in Iffezheim auf dem Plan, am 25. und 29. März das Ostereierschießen, am 7. und 8. Juli das Schützenfest, vom 14. bis 16. September der Partnerschaftsbesuch aus Hoppegarten und am 1. Dezember die Königsfeier. Die Schützen hoffen dabei auf besseres Wetter.

Mit der Landesehrennadel zeichnete der Rathauschef Wolfgang Leuchtner aus, der 1977 in den Verein eintrat, zehn Jahre lang Sportwart war, seit 2001 als Schatzmeister fungiert und mit der Akquise von Sponsoren sehr viel für den Verein leistet. Leuchtner wurde außerdem für seine 40-jährige Mitgliedschaft von Kreisjugendleiter Koffler mit der goldenen Ehrennadel des Deutschen Schützenbunds geehrt. Ebenfalls 40 Jahre Mitglied und mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Sonja Kraus, Anton Knörr und Harald Huber.

Die Ehrennadel des Vereins erhielten besonders verdiente Mitglieder - in Bronze Miriam Heise und Waltraud Neher. in Gold Harald Huber, Philipp Wagner, Matthias Koffler und Michael Merkel.