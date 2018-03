Radbörse leidet unter Wetter Kuppenheim (ar) - Vor acht Jahren fiel die von der Terre-des-Hommes-Arbeitsgruppe Murgtal/Mittelbaden in Zusammenarbeit mit dem Radhaus Kastner in Kuppenheim organisierte Radbörse einem Schneesturm zum Opfer und musste abgesagt werden. Fast hätte die diesjährige 28. TdH-Radbörse am Samstag das gleiche Schicksal erleiden müssen, doch der Wettergott hatte ein Einsehen. (ar) - Vor acht Jahren fiel die von der Terre-des-Hommes-Arbeitsgruppe Murgtal/Mittelbaden in Zusammenarbeit mit dem Radhaus Kastner in Kuppenheim organisierte Radbörse einem Schneesturm zum Opfer und musste abgesagt werden. Fast hätte die diesjährige 28. TdH-Radbörse am Samstag das gleiche Schicksal erleiden müssen, doch der Wettergott hatte ein Einsehen. Am frühen Morgen wurden 236 gebrauchte Fahrräder angeliefert, von denen 135 im Laufe des Vormittags einen neuen Besitzer fanden. "Wir haben heute zwar nur ungefähr halb so viele gebrauchte Räder im Angebot wie sonst, aber bei diesem Wetter können wir sehr zufrieden sein", meinte Uli Thoma vom TdH-Team, der wiederum gemeinsam mit Didi Biedermann und vielen weiteren Helferinnen und Helfern die Radbörse auf dem Gelände des Radhauses Kastner vorbereitet hatte. Festzustellen war jedoch, dass an diesem Samstag mehr hochwertige Fahrräder abgegeben und verkauft wurden. "Die Besucher haben heute 100 und mehr Euro für ein gebrauchtes Rad ausgegeben", so Biedermann. Fein sortiert in Reih und Glied standen Kinderräder, Laufräder, Sporträder, Mountainbike, Trekking- und Citybikes. Alle waren sie zum Verkauf fein sauber herausgeputzt. "Gut gegangen sind heute auch wieder die Kinderräder", ergänzte Bärbel Thoma. Gerade waren die letzten Räder abgegeben, da strömten bereits die ersten Besucher aus der ganzen Region zur Radbörse, um die besten Stücke einkaufen zu können. Mit fachmännischen Ratschlägen standen die Radsportfreunde Kuppenheim bereit, die auch gerne mal mit einem Schlüssel aushalfen, um den Sattel in die richtige Höhe zu bringen. Rund 2000 Euro aus dem Reinerlös kann Terre des Hommes nun dem Hilfsprojekt "Mädchen am Zylinderkopf" in Burkina Faso zukommen lassen, bei dem junge Frauen in technischen Berufen ausgebildet werden.

