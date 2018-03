1 000-Teilnehmer-Marke noch nicht geknackt

Exakt 927 Leichtathleten im Alter zwischen fünf und 83 Jahren und aus 16 Nationen machten sich gestern Vormittag auf die drei nebligen Strecken: zehn Kilometer, den Halbmarathon und den ein Kilometer langen Schülerlauf.

Mit dabei waren Jürgen Werber, Daniel Vrabel und Frank Lange aus Offenburg-Weiher. Sie nennen sich "Kinzigstrandläufer" und waren erstmals beim Volkslauf am Start über zehn Kilometer. "Das ist die erste Vorbereitung für die Halbmarathons, die wir laufen wollen", erklärte Vrabe. Für die Laufsportler war der Run ums Benz-Werk der Saisonauftakt. Im Laufe des Jahres wollen sie mehrere Halbmarathon-Wettkämpfe bestreiten; einen davon auf Mallorca. Noch auf dem Weg zur Startnummernausgabe stellte Jürgen Werner mit Kennerblick fest: "Des isch gut uffgschdelld hier." Da stand Nele Riehe schon im Kundencenter am Anmeldetisch. Die Siebenjährige betreibt Leichtathletik beim SSV Ettlingen. An Laufevents habe sie schon öfter teilgenommen, in Rastatt war sie zum ersten Mal. Sie sei schon aufgeregt, gestand sie. Aber Mama Dunja, eine ehemalige 800-Meter-Läuferin war ja mit dabei. Mit dabei auch ein offizieller Rastatter: Beigeordneter Raphael Knoth nahm selbst die zehn Kilometer in Angriff und durfte das Halbmarathonfeld auf die 21 Kilometer schicken.

Die Strecke für die beiden längeren Distanzen führten aus dem Werk Richtung Ottersdorf, durch die Geggenau und den Oberwald zurück ins Werk. "Die Teilnehmer können entspannt laufen, es gibt keine Matschlöcher auf der Strecke", sagte Axel Hansert-Berger vom veranstaltenden Laufsportfachgeschäft Laufwelt. Das windstille Wetter sei perfekt. Dennoch gab es keine neuen Streckenrekorde.

Die Hauptklasse des Zehn-Kilometer-Laufs gewann Jens Lehmann (Roadrunners Südbaden) in 35:05,2 Minuten. Schnellste Frau war Kristin Sander (Running Team Ortenau) in 39:31,9 Minuten. Schnellster Halbmarathonläufer war der Senior 35 Patrick Hilpert (LG Region KA) in 1:16:31,8 Stunden. Als Seniorin 40 lief Zane Grike (Lübbers-mpt) exakt 1:28:27,2. Im Schülerlauf waren Moritz Götten (TV 1861 ASV Landau, 4:13,3 Minuten) und Leonie Tschierske (RTV, 4:13,3 Minuten) die schnellsten. Alle Ergebnisse gibt es im Internet.

www.volkslauf-rastatt.com