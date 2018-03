Zartes Wispern, donnerndes Grollen Von Dagmar Uebel Rastatt - Kaum etwas ist so schwer, wie auf etwas Gewohntes, Liebgewordenes verzichten zu müssen. Und sei es auch nur der Klang einer Orgel, den die Gläubigen beim Besuch der Rastatter Zwölf-Apostel-Kirche mit Sicherheit vermissen werden. Nach ungezählten Gottesdiensten, Taufen und Eheschließungen, denen das Orgelspiel Glanz verlieh, nach 37 Jahren wohltönender musikalischer Begleitung benötigt auch eine "Königin der Instrumente" eine Pause, sprich: eine gründliche Instandsetzung. So groß das Instrument, so hoch fallen auch die voraussichtlichen Kosten aus, um den altersgemäßen Verschleißerscheinungen entgegenwirken zu können. Noch bedeutet ihr Spiel Genuss für die Zuhörer, doch da die "alte Dame" schon seit geraumer Zeit kränkelt, war die Zeit gekommen, um Musikliebhaber bei einem Benefizkonzert zugunsten der Orgel um Spenden zu bitten. Nach so vielen Jahren könnten sich für Instrumentenkenner Abnutzungserscheinungen an der Orgel bemerkbar machen? Weit gefehlt. Organist Valentin Huemerlehner, der in Osnabrück auch Gesang studiert, wurde beim Konzert durch die Querflötistin Christine Rieger, Studienrätin für Latein, Deutsch und Musik am LWG, und Luisa Waidner, Heilpädagogin aus Freiburg, mit ihrer Gambe musikalisch unterstützt. Sie präsentierten sich am Sonntagabend als wahres "Dream-Team". Lustvoll und intelligent, professionell und dem Musikgeschmack mehrerer Jahrhunderte folgend, boten sie ein musikalisches Programm, bei dem die Orgelmusik im natürlichen Mittelpunkt stand. Und das zur Aufführung gebrachte Repertoire begeisterte durch die Vielfalt von Werken aus mehreren Jahrhunderten. Neben den bekanntesten Werken von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Johann Christian Schickhardt und Felix Mendelssohn-Bartholdy kamen auch zeitgenössische Kompositionen von Max Reger, des Franzosen Jean Langlais, John Rutter und des niederländischen Komponisten Aart de Koort zur Aufführung. Unbekümmerte Spielfreude trotz trennender Jahrhunderte strahlten sowohl die einleitende "Marche Nuptiale" als auch die nachfolgenden drei Choralbearbeitungen aus Bachs Orgelbüchlein aus. Huemerlehners leichtem Anschlag, seinem transparenten Spiel und den flüssigen Läufen war es zu verdanken, dass nach Koorts großer Freude am Improvisieren das lutherische Kirchenlied aus der Reformationszeit ungewöhnlich melodisch weich zum Erklingen kam. Bei den nachfolgenden drei Sätzen aus Telemanns "Sonate für Gambe in G-Dur" loteten sowohl die Querflöte, die Gambe als auch die Orgel die feinen Nuancen in den Klangfarben und der Lautstärke ihrer Instrumente aus. Vor allem stand die Orgel mit ihrem nahezu unerreichbaren Klangumfang, der von zartem Wispern bis hin zu dunklem Grollen und donnernder Klangfülle reichte, im musikalischen Mittelpunkt. Und doch bereicherten sowohl der warme Sound des historischen Streichinstruments (auch Kniegeige oder Schoßgeige genannt) als auch der flirrende Klang der Querflöte die Musikvorträge. Sie sorgten für Dramatik, wo sie denn angebracht war, aber auch für ein verträumtes Zusammenspiel mit allen gewollten Höhen und Tiefen, wie es sich die Konzertbesucher kaum schöner hätten wünschen können.

