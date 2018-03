Nur noch wenige Erinnerungsstücke

Malsch - Am 11. November 1918 endete mit dem Waffenstillstandsabkommen von Compiègne der Erste Weltkrieg, der Millionen von Menschen das Leben nahm. Vor vier Jahren stand er im Mittelpunkt einer Ausstellung, welche die Heimatfreunde Malsch gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung und der französischen Partnerstadt Sézanne organisiert hatten. Nun sind im Rathaus in Malsch weitere Zeugnisse aus diesen verheerenden Kriegsjahren zu sehen. Am Freitagabend wurde die Ausstellung "Feldpostkarten von 1914 bis 1918" offiziell eröffnet.

"Es ist nun fast 100 Jahre her, seit dieser Krieg zu Ende ging, der in seinen schrecklichen Ausmaßen alles Bisherige in den Schatten stellte", sagte Donald Werthwein, Vorsitzender der Heimatfreunde Malsch. Damit diese Weltkatastrophe nicht in Vergessenheit gerät, haben die Heimatfreunde vier Jahre lang unzählige Dokumente, Fotos, Materialien und Scheunenfunde, die sie von Bürgern erhalten haben, sortiert und archiviert. Dabei waren mehr als 250 Feldpostkarten, von denen sie nun 54 in der Ausstellung zeigen. Bei der Übersetzung der nahezu unleserlichen und verblassten Sütterlinschrift auf den Karten halfen Rainer Walter, Günther Heiberger, Manfred Rubel, Marianne Gräßer und Burgel Rademacher mit.

"Zeitzeugen aus dieser Zeit gibt es keine mehr, Dokumente und Erinnerungsstücke gibt es nur noch wenige, und oft höre ich die Worte: ,Das habe ich erst vor kurzem weggeschmissen'", sagte Werthwein. Bei den nun ausgestellten Feldpostkarten handelt es sich um solche, die mit Malsch und Malscher Bürgern zu tun haben. Auffallend ist, dass es immer Karten sind, die von der Front in die Heimat verschickt wurden und die, betrachtet man sie chronologisch, auf die immer bedrohlicher werdende Lage hinwiesen. Aus "Mir geht es gut", wurde im Laufe der Kriegsjahre der Satz "Mir geht es noch gut". "Als mein Onkel Karl Müller seine Karte geschrieben hatte, war er, als sie zuhause ankam, schon tot", erzählte Rainer Walter. Aus den letzten Monaten des Krieges liegen kaum noch Karten vor.

"Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, das Vergangene nicht zu vergessen und sich gemeinsam mit seiner Familie mit der Vergangenheit zu beschäftigen", sagte Bürgermeister Elmar Himmel bei der Ausstellungseröffnung am Freitagabend.

Zu erfahren in der Ausstellung ist auch, dass während des Ersten Weltkriegs nahezu 29 Milliarden Briefe und Karten von der Deutschen Feldpost befördert wurden. Sie waren für die Moral der Soldaten und der Bevölkerung von großer Bedeutung. Und noch heute gibt es bei der Bundeswehr diese Art der Kommunikation, denn Feldpostkarten übermitteln bei Auslandseinsätzen den Lieben zu Hause Grüße vom Einsatz.

Die Ausstellung kann bis 4. Mai zu den Öffnungszeiten des Rathauses Malsch - Montag bis Mittwoch sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr - besichtigt werden.