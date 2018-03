Einstimmiges Votum für Rastatter Etat

Matthias Köppel (CDU), der die Haushaltsrede der kurfristig verhinderten Fraktionsvorsitzenden Brigitta Lenhard vortrug, forderte im Zusammenhang mit den aus dem Ruder gelaufenen Kosten "eine andere Kultur der Kommunikation und des Miteinanders". Die CDU stehe hinter der Schaffung neuer Stellen, um die Verwaltung flexibler und effektiver zu machen. Als "richtungsweisenden Anfang" bezeichnete Köppel dabei den Ausbau des Ordnungsdienstes - hier müssten die Kompetenzen so weit gehen, dass der Polizei umgangreich zugearbeitet werden könne. Für diskussionswürdig hält die CDU eine Erweiterung des Stadtreinigungskonzepts. Bei der Wohnbaupolitik plädierte Köppel für einen "Richtungswandel" - nicht weiterer Geschosswohnungsbau, sondern mehr Häuser für Familien mit mittlerem und gehobenem Einkommen. Damit die Stadt hier mehr bewegen könne, müsse die Kommune öfter Flächen kaufen. Eine Wohnbaugesellschaft lehnt die CDU jedoch ab. Die Christdemokraten fordern Gespräche mit dem Bund, um auf dem Merzeau-Areal Wohnbau zu ermöglichen. Zur aktuellen Diskussion um das Martha-Jäger-Haus bekräftigte Köppel das Bekenntnis, dass man Pflegeeinrichtungen dezentral schaffen wolle.

Kritisch setzte sich SPD-Fraktionschef Joachim Fischer mit der städtischen Wohnbaupolitik auseinander. Hier werde zu wenig auf die soziale Balance geachtet; die Kommune müsse sich mehr um die Normalverdiener kümmern. Die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen sei in Rastatt innerhalb von drei Jahren um zwölf Prozent gesunken. Die SPD sei verärgert, weil der OB keine Strategie aufzeige, wie man eine aktivere Rolle auf dem Wohnungsmarkt einnehme. Die Sozialdemokraten erwarten mehr "soziales Fingerspitzengefühl". Fischer erneuerte seine Zweifel, dass das üppige Investitionsprogramm überhaupt personell umzusetzen sei. Nicht der Gemeinderat setze dann Schwerpunkte, sondern die Verwaltung. Fischer: "Das finde ich schwach." Im Lob für die Bildungsinvestitionen nannte der SPD-Chef insbesondere die Stadtbibliothek. Nachdenken müsse man darüber, ob die Leitung der Galerie Fruchthalle nicht mit einer Vollzeitstelle bedacht wird. Beim Ausbau des Ordnungsdienstes will Fischer abwarten, ob die Verstärkung tatsächlich etwas bringt. Unter Umständen müsse man darüber nachdenken, die Pagodenburganlage einzuzäunen.

Mit dem Motto "Allen wohl und keinem wehe" kennzeichnete Herbert Köllner (Freie Wähler) das Zahlenwerk angesichts der beachtlichen Rücklagen und der Vielzahl an Vorschlägen in den Beratungen. Den Etat bezeichnete er als "solide Grundlage". Die Entwicklung der Finanzkraft habe bestätigt, dass die Erhöhung der Grundsteuer unnötig und vor den Bürgern nicht zu rechtfertigen sei, so Köllner. Auch der FW-Fraktionschef sieht Kapazitätsprobleme beim Personal, was zu "Risiken in der Ablaufplanung" führe. In der Bäderfrage bekräftigte Köllner die Position der Freien Wähler, einen Beschluss des Gemeinderats mit einem Bürgerentscheid zu verknüpfen.

Grünen-Fraktionschef Roland Walter verband viele Themen mit der Generationengerechtigkeit. Dabei ging es vor allem um Klimaschutz, aber auch um Bildungsausgaben, die zeigten, dass in Rastatt "hinter den Zahlen auch eine hohe Qualität" steckt. Von den städtischen Sozialarbeitern erwarten die Grünen unter Beteiligung der Jugendlichen Konzepte, um beim Thema Vandalismus nicht nur mit Zäunen Symptome zu bekämpfen, sondern an den Ursachen anzusetzen. Am dezentralen Konzept für Pflegeheime wollen die Grünen festhalten, zumal ohnehin nur 100 Plätze im Martha-Jäger-Haus blieben, wenn man die Einrichtung im Zentrum umbaut oder neu errichtet. In Sachen Wohnbau sprach sich Walter dafür aus, "aktiv Bodenpolitik" zu betreiben und das Steuer in der Hand zu behalten, indem die Stadt auf eigene Wohnungen setzt.

FuR-Fraktionschefin Simone Walker sieht den "dringenden Bedarf", dass Gemeinderat und Verwaltung über "Visionen, Konzepte und Ziele" diskutieren. Der vorliegende Etat, so ihre Bewertung, "strotzt vor Kraft". Zu den zentralen Forderungen gehören: Neustrukturierung der technischen Betriebe, Klimaschutz (indem man etwa die Grünfläche an der Sandweierer Straße beibehält), Abkehr von "großen Klötzen" beim Wohnungsbau und stattdessen Forcierung von "dringend benötigten" Einfamilienhäusern und die Beseitigung des "Schandflecks" auf dem Merzeau-Gelände.

Im Grundsatz Zustimmung signalisierte auch Michael Beitzinger (FDP), der sich unter anderem für eine externe Überprüfung der Stadtverwaltung sowie eine kommerzielle Vermarktung der Badner Halle aussprach.